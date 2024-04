Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ?

Découvrez les candidats qui figurent sur la liste de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons, MoDem, UDI, Parti radical) pour les élections européennes du 9 juin 2024 en France.

Valérie Hayer, 38 ans, sera la tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes de 2024 - Crédits : Eric Vidal / Parlement européen

Qui seront les 81 candidats qui figureront sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes du 9 juin ? A moins de deux mois du scrutin, l’interrogation reste entière. En catimini, les stratèges de la macronie finalisent la composition de cette liste, qui devrait être dévoilée en marge d’un grand meeting organisé à la Maison de la Mutualité (Paris), le mardi 7 mai.

Pour l’instant, une seule personne est assurée d’être candidate : la tête de liste, Valérie Hayer. L’eurodéputée, désignée cheffe de file le 29 février dernier, aura la lourde tâche de mener la campagne de la majorité présidentielle jusqu’au scrutin, le 9 juin. Âgée de 38 ans, originaire de Mayenne, elle a été élue pour la première fois au Parlement européen en 2019. Cheffe de la délégation française de Renew Europe, elle est devenue présidente de ce groupe, troisième force politique à Strasbourg, à la suite de la nomination en janvier 2024 de Stéphane Séjourné comme ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Casse-tête

Pour former leur liste de 81 candidats, les responsables de la majorité présidentielle doivent composer avec une série de contraintes. Celle du renouvellement pour commencer. Parmi les 23 eurodéputés Renew Europe, 18 ont indiqué qu’ils souhaitaient poursuivre leur travail au Parlement européen pour un nouveau mandat. Mais la présence de nouvelles figures, issues de la politique nationale ou de la société civile, pourrait faire reculer certains députés européens à des positions non éligibles sur la liste.

L’autre principale contrainte concerne la répartition des places entre les différentes composantes de la majorité présidentielle. Pas moins de 5 partis sont alliés sous cette bannière commune pour le scrutin de juin : le parti du chef de l’Etat, Renaissance, celui de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Horizons, le MoDem de François Bayrou, l’Union des démocrates et indépendants (UDI) et enfin le Parti radical. Chaque formation politique bataillera pour placer ses candidats sur la liste, et autant que possible à des positions éligibles qui leurs permettront ensuite d’être représentés au Parlement européen. Un véritable casse-tête.

La liste des candidats de Renaissance

En gras figurent les eurodéputés sortants.