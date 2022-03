Elargissement de l'UE : pourquoi l'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie n'est pas pour demain

Entre fin février et début mars 2022, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont successivement envoyé leur candidature d’adhésion à l’UE. Mais le processus d’intégration est particulièrement long, et leur éventuelle entrée dans l’Union s’annonce complexe.

Aujourd’hui, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie souhaitent rejoindre l’Union européenne, notamment pour se protéger de la menace russe - Crédits : montage Toute l’Europe

Tout s’est accéléré à la suite de l’invasion de Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Alors que l’UE ne tarde pas à soutenir Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky signe une demande d’adhésion à l’Union européenne le 28 février 2022. La guerre le pousse à appeler à une intégration de son pays dans l’UE “sans délai” via “une procédure spéciale”. Cette candidature est suivie par celles de la Géorgie et de la Moldavie le 3 mars 2022. Dans ces anciennes républiques soviétiques, les inquiétudes montent et les deux pays craignent d’être les prochaines cibles de Vladimir Poutine. Quelle peut être la réponse de l’UE à ces trois Etat qui recherchent une protection ?

Une procédure d’adhésion accélérée est-elle possible ?

Tout d’abord, si l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie souhaitent se protéger face à la menace militaire russe en intégrant l’UE, c’est notamment parce qu’il y existe une clause de défense mutuelle. En effet, selon l’article 42 (paragraphe 7) du traité sur l’Union européenne, les Etats membres de l’Union doivent aider un pays membre si celui-ci est victime d’une “agression armée sur son territoire”.

Pour autant, la procédure d’adhésion est particulièrement longue et prend plusieurs années. En effet, l’intégration à l’UE est un processus au long cours pour rapprocher la législation du pays candidat du droit européen et donne lieu à des négociations complexes. Par conséquent, même si le président ukrainien - de même que ses homologues géorgien et moldave - exhorte les Européens à intégrer son pays “sans délai”, cela ne s’est jamais produit dans l’histoire de la construction européenne. Les exemples ne manquent pas pour illustrer la longue procédure entre le dépôt de candidature et l’adhésion officielle à l’UE :

La Hongrie et la Pologne ont envoyé leur demande d'adhésion en 1994 et ont intégré l'Union seulement en 2004 ;

La Roumanie et la Bulgarie ont adressé leur candidature à l'Union européenne en 1995 et ont finalement adhéré en 2007 ;

La Croatie a présenté sa demande d'adhésion en 2003 et a rejoint l'Union en 2013.

Par ailleurs, les 27 chefs d’Etat et de gouvernement réunis en sommet à Versailles les 10 et 11 mars 2022 l’ont rappelé : il n’existe aucune procédure rapide d’adhésion à l’UE.

Pourquoi le processus d’intégration est long ?

La Commission européenne doit d’abord rendre un avis officiel sur chacune des demandes d’adhésion après les avoir examinées. Une fois l’avis rendu par l’exécutif européen, les candidatures doivent être officiellement acceptées à l’unanimité des Etats membres. Le processus donne ensuite lieu à des négociations longues et complexes, qui ne peuvent aboutir à une adhésion à l’UE qu’avec l’accord de tous les Vingt-Sept.

De plus, pour être “candidat officiel” à l’adhésion, il faut respecter trois critères (les “critères de Copenhague”) :

Des institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités ;

Une économie de marché viable et la capacité de faire face à la concurrence et au marché de l'Union européenne ;

L'acquis communautaire, c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre les obligations découlant de l'adhésion, et notamment de souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire.

Quels freins à l’intégration pour l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ?

Plusieurs freins importants existent en ce qui concerne ces trois candidatures. Pour l’Ukraine, il s’agit en premier lieu de la guerre qui l’oppose depuis le 24 février à la Russie. Il apparaît particulièrement difficile de garantir des institutions stables et une économie viable lorsqu’un pays est en proie à un conflit armé. Le président français Emmanuel Macron l’a souligné au sommet de Versailles le 10 mars 2022 : “Est-ce que nous pouvons ouvrir une procédure d’adhésion avec un pays en guerre ? Je ne le crois pas”.

En outre, les pays de l’ex-URSS subissent une forte corruption. Selon le baromètre mondial de la corruption de 2021 établi par l’ONG Transparency International, l’Ukraine en particulier est le pays d’Europe le moins bien classé, avec un score de 32 sur 100 (et de 36 pour la Moldavie).

Enfin, un autre frein encore est celui de la pauvreté. La Moldavie, notamment, apparaît comme l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Et l’économie de l’Ukraine, qui ne répondait pas encore aux critères d’intégration, devrait être particulièrement affectée par la guerre.

Où en sont-ils vis-à-vis de l’UE ?

L’Ukraine signe un accord de partenariat et de coopération bilatéral avec l’UE en 1994. Ensuite, l’Ukraine promeut l’objectif d’une adhésion à long terme. En 2005 est adopté le Plan d’action conjoint UE-Ukraine, destiné à servir de cadre sur les réformes à effectuer dans le pays. Des négociations sur un accord d’association sont lancées à partir de 2007, mais le texte ne sera signé qu’en 2014. Ce traité vise à renforcer les liens politiques et économiques de l’UE et de l’Ukraine. En 2016, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker déclare que l’Ukraine ne sera pas membre de l’UE avant 20 ou 25 ans. Après l’offensive lancée par la Russie, Kiev effectue une demande officielle d’adhésion. Le 1er mars, les eurodéputés approuvent une résolution demandant aux “institutions de l’Union de faire en sorte d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat”.

Les relations entre l’UE et la Géorgie débutent également au cours des années 1990. C’est en 1999 qu’un accord bilatéral de partenariat et de coopération est signé. En 2008, lors de la guerre russo-géorgienne, l’UE condamne le recours à la force de la Russie. En 2014, le Parlement européen souligne que, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, la Géorgie - tout comme la Moldavie et l’Ukraine - ont une perspective européenne et peuvent demander à devenir membres de l’UE. Par la suite, des relations plus étroites sont nouées lors de l’entrée en vigueur en 2016 d’un accord d’association entre l’UE et la Géorgie (du même type que celui signé avec l’Ukraine). Alors que le gouvernement géorgien avait émis l’intention de présenter sa candidature à l’UE en 2024, il emboîte le pas à l’Ukraine et fait acte de candidature pour l’entrée dans l’Union le 3 mars 2022.

La Moldavie, quant à elle, cherche aussi à adhérer à l’UE depuis plusieurs années mais est souvent considérée comme l’Etat le plus pauvre d’Europe et doit également faire face à des problématiques internes dans sa région russophone séparatiste de Transnistrie. La Moldavie signe un accord d’association avec l’UE en 2014, en même temps que l’Ukraine et la Géorgie, dans le cadre du Partenariat oriental auquel participent les trois pays. La Moldavie a déposé sa candidature à l’adhésion le 3 mars, comme la Géorgie.