Elargissement : la Commission européenne recommande d’ouvrir les négociations d’adhésion à l’UE avec l’Ukraine et la Moldavie

Dans son rapport annuel sur l’élargissement, l’exécutif européen a donné son feu vert à une nouvelle étape en vue de l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’Union européenne. Mi-décembre, les Vingt-Sept décideront s’ils suivent ou non cette recommandation.

Ursula von der Leyen a salué un “jour historique” pour l’Union européenne - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

L’Ukraine et la Moldavie avaient les yeux rivés sur Bruxelles ce mercredi 8 novembre. A l’occasion de la présentation du rapport annuel sur l’élargissement de l’Union européenne, la Commission européenne a annoncé qu’elle recommandait l’ouverture des négociations d’adhésion avec les deux pays. La présidente de l’institution Ursula von der Leyen a ainsi salué un “jour historique”. “L’Ukraine a réalisé 90 % des réformes que l’UE attendait d’elle en lui accordant le statut de candidat”, a-t-elle également déclaré pour justifier la décision de son institution.

“Il s’agit d’une étape importante et historique qui ouvre la voie à une Union européenne plus forte avec l’Ukraine comme membre”, a salué le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X (ex Twitter). Réaction similaire du côté du côté de son homologue moldave Maia Sandu. Pour elle, la décision européenne reconnaît l’ ”engagement” de son pays “en faveur de la démocratie et du développement”.

La balle est désormais dans le camp des chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept. Ces derniers se réunissent les 14 et 15 décembre prochain à l’occasion d’un Conseil européen, dont le programme s’annonce d’ores et déjà chargé. Ils devront choisir de suivre ou non la recommandation de la Commission européenne de lancer les négociations d’adhésion à l’UE.

Processus accéléré

Si la route est encore longue pour ces deux pays, l’Ukraine et la Moldavie ont franchi les étapes à un rythme soutenu. Le 28 février 2022, quatre jours seulement après avoir été envahie par la Russie, la première avait déposé sa candidature à l’UE. Suivie quelques jours plus tard, le 3 mars, par la seconde. Le 23 juin suivant, les deux avaient officiellement obtenu le statut de candidat.

Si la recommandation de la Commission européenne d’ouvrir les négociations est suivie par le Conseil européen le mois prochain, l’Ukraine et la Moldavie vont de nouveau passer une étape en un temps record : un an et demi seulement. A titre de comparaison, la Macédoine du Nord qui a obtenu le statut de candidat en 2005 a dû attendre 17 ans (2022) pour entamer les négociations d’adhésion.

Un pas de plus pour la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine

Les recommandations concernant l’Ukraine et la Moldavie ne sont pas les seules annonces marquantes issues de ce rapport. La Commission européenne préconise aussi accorder le statut de candidat à la Géorgie. Cette dernière avait déposé son dossier le même jour que la Moldavie, mais le Conseil européen avait émis des réserves sur l’octroi du statut à Tbilissi. Les chefs d’Etat et de gouvernement seront donc de nouveau amenés à se prononcer sur le sujet.

Enfin, la Bosnie-Herzégovine fait également un (petit) pas de plus. La Commission européenne recommande d’entamer les négociations d’adhésion avec Sarajevo, mais seulement une fois que 14 critères concernant notamment la démocratie et l’état de droit seront atteints par le pays. La Bosnie-Herzégovine est officiellement candidate depuis le mois de décembre 2022.

Le rapport sur l’élargissement fournit une évaluation des progrès vers l’intégration européenne réalisés par un certain nombre de pays : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et, pour la première fois en 2023, l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie. Les négociations d’adhésion ont officiellement été ouvertes avec quatre d’entre eux (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie) tandis que celles avec la Turquie sont suspendues depuis 2019.