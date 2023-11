Ursula von der Leyen en visite à Kiev avant la publication d’un rapport clé sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

La présidente de la Commission européenne s’est rendue pour la sixième fois à Kiev depuis le début de l’invasion russe, ce samedi 4 novembre. Les médias européens y voient un signal favorable à une prochaine ouverture des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

C’est la sixième fois qu’Ursula von der Leyen se rend en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, en février 2022 - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

“C’était une visite dont les autorités ukrainiennes avaient besoin”, écrit Le Monde ce lundi matin. Ce samedi 4 novembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était à Kiev “pour une journée de rencontres et de discours visant à réaffirmer le soutien ‘inébranlable’ de l’Union européenne (UE) à l’Ukraine”, poursuit le journal du soir. Une visite importante pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, “alors que certains craignent que le conflit entre Israël et le Hamas ne détourne l’attention au détriment de la guerre en Ukraine”, contextualise Politico.

“L’épuisement dû à la guerre se propage comme une vague”

“Lassitude, absence de conquêtes signifiantes sur le terrain et guerre au Proche-Orient faisant, le chef de l’Etat ukrainien fait désormais face au scénario qu’il a tout fait pour éloigner”, observe L’Humanité. Un constat partagé par Volodymy Zelensky lui-même, selon des propos rapportés par le quotidien français : “Le plus effrayant, c’est qu’une partie du monde s’est habituée à la guerre en Ukraine. L’épuisement dû à la guerre se propage comme une vague. On le voit aux Etats-Unis, en Europe”.

En visite pour la sixième fois à Kiev depuis le début de l’invasion russe en février 2022, Ursula von der Leyen est venue réaffirmer le soutien de l’UE à l’Ukraine auprès de son président. La question de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE a une nouvelle fois été au cœur des discussions. “Je veux vous dire à quel point nous sommes impressionnés par les réformes que vous avez faites au milieu d’une guerre. N’oubliez jamais que vous menez une guerre existentielle et qu’en même temps vous réformez profondément votre pays”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, citée par Euronews.

Une visite qui intervient quelques jours avant la publication mercredi 8 novembre d’un rapport crucial qui “devrait révéler la position de la Commission européenne sur l’ouverture ou non des négociations avec les pays les plus avancés dans leurs réformes d’adhésion”, écrit The Guardian. Pour Politico, les conclusions de ce rapport devraient être favorables à l’Ukraine, Ursula von der Leyen ayant “fortement laissé entendre que Bruxelles recommanderait aux pays de l’UE d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine”. “Le sommet des dirigeants européens de décembre”, où les Vingt-Sept pourraient ensuite prendre leur décision à ce sujet, sera ainsi ” crucial”, selon le politologue Lukáš Macek, dont les propos sont résumés par le média.

Volodymyr Zelensky “pas prêt” à discuter avec la Russie

Pour autant, le chemin semble encore long pour l’Ukraine. “Dans le cas d’une réponse positive, Kiev entamera alors une longue procédure pour achever ses réformes et s’aligner sur les législations de l’UE dans plus de trente domaines, y compris l’état de droit et l’économie”, détaille Le Monde. Et malgré la guerre, l’Ukraine ne demande pas à bénéficier d’un traitement de faveur de la part des Etats membres de l’UE. “Nous ne voulons pas de rabais à cause de la guerre”, a ainsi déclaré Olga Stefanishyna, vice-Première ministre ukrainienne, citée par The Guardian.

L’Ukraine ne semble par ailleurs pas près de renoncer à se battre contre la Russie. Interrogé par la chaîne américaine NBC ce dimanche 5 novembre, Volodymyr Zelensky a répondu à une question portant sur des rumeurs selon lesquelles des responsables américains et européens discuteraient avec le gouvernement ukrainien pour le convaincre de négocier avec Moscou pour mettre un terme à la guerre avec la Russie. “Je ne suis pas prêt à parler avec les terroristes, car leur parole ne vaut rien”, a répondu le chef d’Etat [RTL info]. Visiblement ému, Volodymyr Zelensky a conclu cette interview en déclarant : “Nous ne sommes pas prêts à céder notre liberté à ce p**ain de terroriste, Poutine. C’est tout. C’est la raison pour laquelle nous nous battons. C’est tout” [Politico].

Les autres sujets du jour

Economie

Energie

Espace

Immigration

Justice

Numérique

Société

Travail

Vie politique des Etats membres