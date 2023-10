Elargissement : en visite dans les Balkans, Ursula von der Leyen annonce un plan de 6 milliards d’euros

La présidente de la Commission européenne effectue une visite de quatre jours dans les Balkans occidentaux. A cette occasion, elle a annoncé lundi 30 octobre la mise en place d’un plan de 6 milliards d’euros pour faciliter l’adaptation des pays de la région aux standards de l’Union européenne.

Dimanche 29 octobre, Ursula von der Leyen a débuté sa tournée en Macédoine du Nord, où elle s’est notamment entretenue avec le chef du gouvernement Dimitar Kovačevski – Crédits : Christophe Licoppe / UE

“Ursula von der Leyen en tournée dans les Balkans”, titre Euronews. Le média retrace l’agenda de la présidente de la Commission européenne, arrivée ce dimanche “en Macédoine du Nord, pour quatre jours de visites officielles” dans la péninsule du sud-est de l’Europe.

Après Skopje, la présidente a rencontré lundi les représentants du Kosovo à Pristina : la cheffe de l’Etat “Vjosa Osmani à 13h15 et le Premier ministre […] Albin Kurti”, [Sarajevo Times]. Ce mardi 31 octobre, c’est à Podgorica qu’elle s’entretient avec le président et le Premier ministre monténégrins, avant de rencontrer les représentants de la Serbie à Belgrade. Ursula von der Leyen conclura cette série de rencontres mercredi à Sarajevo. Elle “s’entretiendra […] avec les membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine et la présidente du Conseil des ministres”, note le média bosnien.

6 milliards d’aides européennes

A l’occasion de cette visite dans la région, Ursula von der Leyen a annoncé ce lundi “un plan de croissance de six milliards d’euros”, rapporte Euractiv. Dans le détail, ce plan d’investissements sera composé de “4 milliards d’euros sous forme de prêt et 2 milliards d’euros sous forme de subventions” [Euronews].

Des sommes versées “sous réserve de la mise en œuvre des réformes nécessaires”, précise le site d’information. Un mode de fonctionnement qui rappelle celui du plan de relance européen : engager des financements contre la promesse de réformes et d’investissements. “Cela fonctionne très bien. Donc nous nous sommes dit : pourquoi ne pas élargir ce principe à nos amis dans les Balkans occidentaux ?”, a commenté l’ancienne ministre allemande [La Tribune]. La présidente de la Commission a par ailleurs “déclaré que l’UE était prête à commencer à verser 100 millions d’euros d’aide microfinancière”, rapporte Reuters.

Selon Ursula von der Leyen, ce plan doit permettre de faire converger les économies des Balkans occidentaux, afin “d’aligner leurs standards sur ceux de l’Union européenne” [Reuters]. “Nous devons rapprocher nos économies. Le plan de croissance va renforcer votre économie, va créer de l’emploi”, a indiqué la présidente de l’exécutif européen depuis la capitale de Macédoine du Nord [La Tribune].

Pour elle, il existe dans les pays des Balkans occidentaux “un potentiel inexploité considérable” [Euronews]. “L’économie du Kosovo se situe à 27 % du revenu moyen de l’UE”, tandis que “l’économie nord-macédonienne représente 42 % du revenu moyen dans l’UE”, souligne le media. Consciente de ces réalités, “l’UE veut ‘doubler’ le potentiel économique des Balkans dans les dix ans”, résume Euractiv.

Vers un élargissement aux Balkans occidentaux ?

Les pays visités par Ursula von der Leyen font partie du “processus de Berlin : un groupe pour favoriser le dialogue entre eux et avec les pays européens, créé par l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2014″, rappelle Euronews.

“Tous, sauf le Kosovo, font déjà partie des pays candidats à rejoindre le bloc, à des stades différents d’intégration” [La Tribune]. “La Serbie et le Monténégro ont été les premiers de la région à lancer des négociations d’adhésion à l’UE”, retrace Reuters. “L’Albanie et la Macédoine du Nord ont ensuite entamé des négociations avec Bruxelles l’année dernière”, complète l’agence. “La Bosnie et le Kosovo restent toutefois loin derrière leurs voisins dans ce processus”, constate-t-elle.

L’enveloppe de 6 milliards d’euros prévoit donc “plusieurs étapes” pour aider les pays à se réformer : “ouvrir une partie du marché unique européen aux entreprises des Balkans, ouvrir un marché régional commun, réformer des pans de l’administration et de la justice ou encore combattre la corruption”, récapitule La Tribune. Avec en ligne de mire une intégration à l’UE en 2030, une date que “le président du Conseil européen, Charles Michel, a plusieurs fois fixé comme horizon” [Euronews].

Le chemin est encore long

Les obstacles à ces changements sont nombreux, la presse s’en est fait l’écho à l’annonce du plan. L’Union souhaite par exemple une normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. C’est “une condition préalable à l’adhésion à l’Union européenne”, a rappelé Ursula von der Leyen, reprise par Euronews. Cependant, les récentes discussions entre Belgrade et Pristina les 26 et 27 octobre derniers “n’ont donné que peu de résultats” car “les deux parties n’étaient pas prêtes à s’entendre”, commente le Courrier des Balkans.

La Commission européenne a également d’autres griefs en tête. Récemment, le parlement serbe a adopté deux lois “permettant au gouvernement d’augmenter le contrôle qu’il exerce sur les médias” [Courrier des Balkans], à rebours des ambitions européennes.

La Macédoine du Nord doit quant à elle “réformer son environnement des affaires, créer une administration publique efficace, disposer de finances publiques saines et améliorer la lutte contre la corruption”, liste Reuters. Le pays doit aussi, entre autres, modifier sa constitution “pour reconnaître les Bulgares comme minorité, comme le demande la Bulgarie”, poursuit le média.

Les autres sujets du jour

Economie

Numérique

Politique

Société