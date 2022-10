Qu’est-ce que la Communauté politique européenne ?

Nouvelle organisation, la Communauté politique européenne tient sa première réunion ce jeudi 6 octobre. Pourquoi a-t-elle été créée ? Quels pays y participent ? Explications.

Europe politique élargie, la CPE doit compléter l’UE par une communauté de valeurs créant les conditions de coopérations accrues entre pays européens - Crédits : imaginima / iStock

Ce n’est pas l’Union européenne ni le Conseil de l’Europe, mais une nouvelle structure. Décidée par les 27 Etats membres lors du sommet européen des 23 et 24 juin 2022, à partir d’une proposition d’Emmanuel Macron, la Communauté politique européenne (CPE) se réunit pour la première fois à Prague en République tchèque, ce jeudi 6 octobre.

Quel est l’objectif de la CPE ?

Cette organisation vise à renforcer les liens entre l’Union européenne et ceux qui partagent ses valeurs sans en être membre. C’est donc, comme son nom l’indique, une communauté politique à l’échelle européenne. A travers ses réunions, le but est de permettre la coopération entre ses membres sur des thématiques aussi variées que l’énergie, la sécurité, les transports ou encore l’enseignement.

Ce sont d’ailleurs ces deux premiers thèmes, plus précisément “Paix et sécurité” et “Énergie, climat et la situation économique”, qui sont à l’ordre du jour de la première rencontre de la CPE. Mais si son existence est maintenant acquise, son fonctionnement et ses missions doivent encore être précisés. La réunion de Prague a aussi vocation à permettre aux membres de la CPE de procéder à un premier échange de vues.

Qui sont ses membres ?

Si les micro-Etats (Andorre, Monaco, Vatican et Saint-Marin) n’ont pas été conviés, 44 nations européennes sont invitées à la rencontre du 6 octobre. Tout un symbole car la liste des participants comprend l’ensemble des pays européens, à l’exception de la Russie, signe de la rupture politique avec l’UE depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février, et de la Biélorussie, proche alliée du régime de Vladimir Poutine.

Dans le détail, il s’agit des 27 Etats membres de l’Union européenne ainsi que des pays ayant obtenu le statut de candidat à l’adhésion (Albanie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Turquie et Ukraine), de la Bosnie-Herzégovine et de la Géorgie (candidatures déposées), du Kosovo (“candidat potentiel” pour l’UE), des Etats membres de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ainsi que de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Suisse et du Royaume-Uni.

Comment la CPE a-t-elle vu le jour ?

Alors que la France assumait la présidence tournante du Conseil de l’UE (janvier-juin 2022), Emmanuel Macron a formulé la proposition le 9 mai au Parlement européen de Strasbourg.

La date n’a pas été choisie au hasard. Le 9 mai correspond chaque année à la Fête de l’Europe, où l’on célèbre la construction européenne. En 2022, ce jour a également marqué la conclusion de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, vaste consultation citoyenne pour réfléchir à l’amélioration de l’UE.

La proposition s’adressait notamment à l’Ukraine qui, au lendemain de l’agression russe entamée le 24 février, s’était portée candidate pour intégrer l’UE “dans un avenir proche”, selon les mots de son président Volodymyr Zelensky. Si Kiev a obtenu le statut de candidat un mois et demi plus tard, dans un délai particulièrement rapide, l’adhésion finale de l’Ukraine devrait en revanche prendre au moins plusieurs années, tout comme celle d’autres pays candidats.

Lors du Conseil européen des 23 et 24 juin, le dernier sous présidence française du Conseil, les Etats membres ont approuvé le projet. La première réunion de la CPE a ainsi été décidée pour ce 6 octobre, en amont du premier sommet européen depuis que la République tchèque a succédé aux Français à la tête du Conseil.

Pourquoi la CPE a-t-elle fait débat ?

A l’Est de l’Europe, y compris en Ukraine, l’annonce du projet de CPE avait suscité des craintes de voir naître une antichambre perpétuelle de l’UE pour les pays candidats à l’adhésion. Car la CPE leur permet en effet une première forme d’intégration européenne, par le prisme politique et le biais d’actions communes dans des domaines variés. Avant qu’ils aient une économie suffisamment robuste pour faire partie de l’Union et transposé l’ensemble de son droit dans leur législation nationale (l’acquis communautaire).

Mais la CPE n’a pas pour autant vocation à être une maigre consolation pour les Etats n’ayant pas encore pu adhérer à l’UE. Europe politique élargie, la CPE doit au contraire compléter l’UE par une communauté de valeurs créant les conditions de coopérations accrues. La présence de pays tels que le Royaume-Uni et la Suisse en est par ailleurs une illustration.