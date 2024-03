Produits agricoles ukrainiens : un nouvel accord européen pour plafonner les importations

Les Etats membres et les députés européens se sont accordés mardi 19 mars pour prolonger les exemptions de droits de douane sur certains produits agricoles venus d’Ukraine. Des “mécanismes de sauvegarde” sont toutefois prévus pour limiter leur impact sur l’agriculture européenne.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Etats membres et le Parlement européen ont trouvé un accord afin d’instaurer un “mécanisme de sauvegarde” sur les importations de produits ukrainiens jugés “sensibles” dans un contexte de colère des agriculteurs européens - Crédits : sarymsakov / iStock

Dans la nuit de mardi à mercredi, “les Etats de l’Union européenne et le Parlement européen se sont entendus […] pour plafonner certaines importations agricoles exemptées de droits de douane” jusqu’en juin 2025, écrivent Les Echos. En effet, “c’était l’un des points sensibles mis en avant par les agriculteurs dans leurs revendications, en France comme dans certains des pays voisins”, commente le quotidien d’information économique.

De fait, “les Vingt-Sept avaient assoupli les règles d’importation de produits agricoles comme mesure de soutien à Kiev après l’invasion russe déclenchée en février 2022″ [L’Express], “l’économie de Kiev [dépendant] des exportations agricoles et sidérurgiques” [Politico]. Une fois validé formellement, l’accord trouvé hier prolongerait cette exemption pour une année supplémentaire, “jusqu’en juin 2025”, poursuit le média en ligne.

Cet accord “renforce l’engagement continu de l’UE aux côtés de l’Ukraine” mais aussi “les mesures de sauvegarde qui atténueraient la pression sur les agriculteurs de l’UE s’ils étaient submergés par une augmentation soudaine des importations”, a réagi l’eurodéputée lettonne Sandra Kalniete (PPE, conservateurs), rapporteure du texte citée par La Nouvelle République.

Plafonnement de certains produits “sensibles”

Dans le détail, l’accord trouvé entre les Etats membres et les eurodéputés prolonge le plafonnement de “certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane – œufs, volailles, sucre”, en y ajoutant cette fois “avoine, maïs et miel”, rapporte Libération.

Les volumes ne doivent ainsi pas dépasser les “niveaux moyens importés par l’UE en 2022 et 2023″, détaillent Les Echos. Au-delà de ces seuils, les produits importés seront de nouveaux taxés. La Commission européenne devra par ailleurs réagir “plus rapidement en cas d’augmentation subite des importations, avec un délai de deux semaines au lieu de trois pour réimposer des droits de douane” [Politico].

Contrairement à ce que “réclamaient les eurodéputés”, le blé et l’orge ne sont pas assortis de tels mécanismes de sauvegarde [France 24]. Le Parlement européen a néanmoins “obtenu de la Commission l’engagement ferme d’agir en cas d’augmentation des importations ukrainiennes” de blé, sur la base d’une surveillance régulière, précise l’institution dans un communiqué [Libération].

Selon une source gouvernementale française, un travail est également “engagé pour permettre aux produits agricoles ukrainiens de retrouver leurs marchés d’origine auxquels le conflit avait un peu fermé l’accès” en Afrique et au Moyen-Orient, afin qu’ils ne restent pas bloqués en Europe, rapporte L’Express.

Apaiser la colère des agriculteurs

Depuis plusieurs semaines, “l’importation de produits agricoles ukrainiens a été une source de protestation de la part de divers groupes agricoles des pays voisins de l’Ukraine, comme la Roumanie et la Pologne”, mais également dans d’autres Etats membres, écrit le Kyiv Independent. En effet, les agriculteurs européens “jugent que ces produits relèvent d’une concurrence ‘déloyale’, faute de satisfaire à certaines normes concernant notamment la taille des élevages ou l’usage de produits phytosanitaires”, rappellent Les Echos.

Si le texte peut apparaître comme une “victoire pour les agriculteurs”, il est toutefois considéré “insuffisant par certains eurodéputés, qui souhaitaient notamment calculer la période de référence sur la moyenne de trois années (2021-2023)”, analyse L’Express. Mais cette mesure, “soutenue par une coalition de pays dont la Pologne et la France, aurait coûté à l’Ukraine 1,2 milliard d’euros de pertes de revenus commerciaux”, selon les estimations de la Commission citées par Politico.

Interrogé sur France info mercredi matin, le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs (JA) Pierrick Horel a déclaré mercredi matin sur que “même si [ces nouvelles mesures vont] le bon sens, […] ça ne va pas assez vite. […] Encore une fois, ce n’est pas de nature à nous rassurer complètement, même si on entend qu’il faut gérer tous ces flux ukrainiens”.

L’accord entre les Vingt-Sept et le Parlement européen, “qui bénéficie du soutien du Parti populaire européen [conservateurs, NDLR], des Socialistes et Démocrates, de Renew Europe [libéraux, NDLR] et des Verts, doit maintenant être formellement approuvé” par les deux institutions [Politico]. Auquel cas il entrerait en vigueur “le 6 juin, après l’expiration de l’exemption de droits de douane actuellement en vigueur”, pour une durée d’un an, écrit Libération.

Lors d’un entretien récent avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a par ailleurs annoncé de prochaines “restrictions sur les importations de produits agricoles venant de Russie” afin de répondre aux “doléances de Varsovie et des Etats baltes” [La Nouvelle République].

