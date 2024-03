[Pour / Contre] Faut-il poursuivre l’élargissement de l’Union européenne ?

Souvenons-nous : chaque fois que de nouveaux Etats ont voulu adhérer, les opinions publiques des pays fondateurs se sont fortement interrogées. Le Royaume-Uni a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour rejoindre la Communauté économique européenne. L’entrée en bloc de dix pays en 2004 a suscité de fortes réticences. La réunification allemande elle-même avait reçu un accueil mitigé de certains, souvent les mêmes qui s’opposent à tout nouvel élargissement.

On constate aujourd’hui combien leurs craintes étaient infondées et à quel point l’Union européenne s’est renforcée en s’agrandissant. La surprise qui a saisi les 27 au moment du Brexit en témoigne, tant la décision prise par le peuple britannique est apparue hasardeuse et contraire au sens de l’Histoire.

Accroître notre sécurité

Depuis, notre continent a vu revenir la guerre et l’on comprend que le contexte dans lequel se profile un nouvel élargissement interpelle les opinions publiques. Non seulement l’Ukraine fait face à une agression brutale, mais c’est sans conteste son aspiration à nous rejoindre que combat Vladimir Poutine. Le régime russe s’en prend en outre à nos démocraties à coups de guerre hybride et nul ne peut plus ignorer son hostilité à notre égard.

Or c’est précisément en allant vers un nouvel élargissement que nous serons en mesure d’accroître notre sécurité, en éliminant les zones d’instabilité de notre voisinage et en accroissant la taille du bloc européen face aux géants russe, chinois, indien et américain.

Pour autant, il est plus que jamais indispensable que le processus d’adhésion se fasse par étapes, individuellement et selon les mérites propres de chacun. Aucune date artificielle ne peut être fixée à l’avance. Priorité doit être donnée à la consolidation de la démocratie, de l’état de droit, à la lutte contre la corruption, au renoncement clair à des relations privilégiées avec des pays hostiles et à une convergence mesurable avec les pays déjà membres de l’Union européenne.

S’agissant de l’Ukraine, ouvrir les négociations d’adhésion s’impose à l’évidence, en dépit de l’ampleur du défi que cela suppose pour Kyiv comme pour nous. Pour autant, le pays n’entrera pas formellement dans l’Union avant qu’il ne soit en paix. Il conviendra en outre de prévoir un statut particulier pour les produits agricoles ukrainiens, dont la vocation est l’exportation et la consommation hors d’Europe.

Il est en revanche indispensable de mettre fin une fois pour toutes à la fiction d’une candidature de la Turquie, ce pays ayant souverainement choisi une autre voie qui l’éloigne des valeurs fondamentales de l’Union européenne. Clarifier la nature de notre relation avec Ankara devrait permettre d’inventer et d’assumer un partenariat spécifique avec ce pays voisin.

Une Europe à plusieurs vitesses

Une Europe plus vaste doit être aussi plus forte. Il faut ainsi assumer d’aller vers une Europe à plusieurs vitesses. Tous les pays ne peuvent pas avoir le même niveau d’intégration européenne quand ils n’ont pas atteint un niveau de convergence suffisant. La Communauté politique européenne permet d’ores et déjà de les réunir dans l’intervalle. Il doit y avoir plusieurs manières de participer au destin commun de l’Europe sans être nécessairement membre de l’Union européenne.

Il est enfin urgent d’entamer la réforme de l’Union européenne elle-même, qui doit avancer en parallèle avec la perspective de son élargissement.

Qu’il s’agisse d’élargir l’Union européenne ou de la réformer, la tâche est titanesque et requerra l’assentiment de tous. Pour autant, nous aurions tort de reculer devant l’obstacle et de manquer de confiance en nous-mêmes : aucun autre espace politique au monde n’attire autant de pays et de peuples désireux de le rejoindre librement, souverainement et sans y être contraints. C’est une fierté et nous ne devons pas craindre de relever ce défi avec eux.