[Pour / Contre] Agriculture : faut-il une pause en matière de règles environnementales ?

Il s’agit en réalité de chiffres extraits d’un rapport du GIEC. Voilà la réalité ! Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’épuisement de ressources naturelles sont les plus grandes menaces pour notre sécurité alimentaire. D’ailleurs les paysans le savent bien : ils sont en première ligne face à ces bouleversements environnementaux. Le statu quo est impossible et il y a urgence à agir. Les normes environnementales sont un moyen d’y parvenir. Le mot norme est d’ailleurs un peu vide. Il s’agit finalement et tout simplement de la loi.

Lacordaire disait : “entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit”. C’est aussi le cas pour les lois environnementales. Elles sont le bouclier de ceux qui ne sont protégés par personne. Que les responsables politiques qui affirment que la réduction des pesticides n’est pas une nécessité viennent le dire, les yeux dans les yeux, aux parents des enfants victimes de cancers pédiatriques dans la plaine d’Aunis, ou aux familles de mes amis agriculteurs décédés des suites de cancers professionnels ! Ce sont bel et bien les lois environnementales qui protègent l’ensemble des citoyens et les agriculteurs.

En faire plus

Il faut d’ailleurs faire plus en matière de protection. Ce ne sont pas les reculs environnementaux qui feront le progrès social pour les agriculteurs, mais plus de “normes”. Ceux qui nous parlent aujourd’hui de détricoter les normes environnementales n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils sont les héritiers des forces politiques qui, à la fin du XXe siècle, ont méthodiquement détruit les règles économiques régulant les marchés agricoles, toujours au nom de la “liberté” et du laisser faire. Ces choix ont conduit à une concentration accrue du pouvoir et des profits au bénéfice d’une minorité. Nos campagnes se sont vidées des paysans, des oiseaux, de la vie, les paysages se sont effacés, les cours d’eau se sont taris…

Alors non, pas de pause mais une transformation. Il n’est pas concevable de faire reposer le poids de la transition sur les seules épaules des agriculteurs, déjà bien lourdes des problématiques économiques qu’ils rencontrent. Il faut mobiliser, par la loi, l’ensemble des acteurs des filières agricoles et alimentaires et il faut allier protection économique des agriculteurs et protection environnementale. C’est une condition nécessaire de la réalisation du Pacte vert agricole.

Des citoyens floués

La loi nous rassemble. Pour finir, il ne faudrait pas oublier que les lois, les normes, issues d’un processus démocratique, sont le ciment qui nous permet de vivre ensemble, en essayant de refléter les aspirations de la majorité des citoyens. Les Français ont très largement soutenu les manifestations des agriculteurs. Ils exprimaient haut et fort les angoisses d’une part croissante de la population : angoisse de la précarité, du déclassement, de ne pas vivre de son travail.

Détourner ces revendications légitimes vers une critique des normes environnementales est une faute majeure. Les citoyens se sentent floués. Alors qu’ils soutiennent en grande majorité une bifurcation du modèle agricole, leur sympathie envers les revendications économiques des paysans est instrumentalisée pour faire l’exact inverse. Les mêmes qui se targuent de représenter les agriculteurs ne font que creuser le fossé qui les sépare du reste de la population. Là où il faut du dialogue, de la fraternité, conditions démocratiques indispensables de la souveraineté alimentaire, ils sèment la discorde.