[Pour / Contre] Le Pacte asile et migration : une solution pour l’Union européenne ?

Néocolonialisme et Europe forteresse

L’adoption du Pacte européen sur la migration et l’asile s’inscrit parfaitement dans ce cadre. Militarisation des frontières, sous-traitance des procédures d’asile à des pays tiers non sûrs, recours massif à la privation de liberté - y compris des enfants - filtrage et “tri” selon les nationalités, refoulements illégaux, concept fumeux et funeste de “fiction de non entrée”, dangerosité accrue des parcours d’exil… Pour celles et ceux qui ont pensé et s’apprêtent à adopter ce Pacte avec le diable, il n’a jamais été question de tirer de leçons. Ni du succès de la réponse à la crise ukrainienne, ni des nombreuses défaillances du règlement de Dublin. Car il ne s’agissait pas d’élaborer un système équilibré adapté aux enjeux, respectant à la fois les valeurs européennes et la dignité des exilés, mais bien d’empêcher à tout prix leur arrivée sur le sol européen.

Tant pis si, par les nombreuses dérogations au droit qu’il permet, le Pacte marque la fin du régime d’asile européen commun. Tant pis si ces politiques généraliseront les “crises” de l’accueil, comme celle qu’a connue l’île italienne de Lampedusa en septembre 2023. Tant pis si, en leur refusant une protection, elles maintiennent les exilés dans des situations d’errance et d’extrême précarité.

Ni solidarité, ni humanité

Celles et ceux qui, pour justifier leur soutien au Pacte de la honte, se raccrochent maladroitement à l’instauration d’un mécanisme de solidarité, n’ont soit rien compris aux textes qu’ils défendent, soit font preuve d’un terrible cynisme. Car c’est une solidarité qui n’en a que le nom et dont l’objectif à peine voilé n’est autre que l’externalisation de nos politiques d’asile. La responsabilité des Etats membres dits de première entrée, pierre angulaire et principale faille du règlement de Dublin à l’origine de la saturation des systèmes d’accueil italiens ou grecs, est non seulement confirmée mais elle est même prolongée dans le temps en passant de 12 à 20 mois. En n’imposant pas une relocalisation équitable obligatoire des exilés au sein de l’UE, les Etats pourront continuer à se décharger de leurs responsabilités, y compris en finançant des projets dans des pays tiers peu respectueux des droits fondamentaux. Ni solidarité, ni responsabilité.

Tapis rouge pour les extrêmes droites

Ce Pacte, qui ne résout rien mais aggrave tout, crée une démarcation claire entre les “perdants” et les “gagnants”. D’un côté les exilés, l’état de droit et les Etats membres situés aux frontières extérieures de l’UE, de l’autre la Commission européenne, les partisans d’une ligne dure et les passeurs qui s’adapteront et engrangeront toujours plus de bénéfices. Avec le risque accru de voir s’ajouter d’autres drames de la migration, d’autres morts tragiques aux 23 000 déjà recensées en Méditerranée depuis 2014.

Plus grave encore, le Pacte consacre les idées abjectes des extrêmes droites à quelques semaines d’élections où elles sont partout en embuscade. Des extrêmes droites qui jouent les insatisfaites d’un Pacte qui serait encore trop permissif à leur goût, mais qui en votent les pires éléments, et jubilent.

Maire de Grande-Synthe pendant 19 ans, puis député européen, j’ai fait de l’accueil digne des exilés et de la protection des plus vulnérables mon combat. Ce Pacte du diable n’est, selon moi, ni plus ni moins qu’un cadeau à l’extrême droite. C’est à la fois l’échec et la honte de l’Union européenne.