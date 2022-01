Les migrations en Europe

[INFOGRAPHIE] En 2019, un total de 4,18 millions de personnes ont migré vers l’Union européenne (depuis le reste du monde ou d’un autre État membre), soit environ 240 000 de moins qu’en 2018 (3,94 millions). Mais comment ces immigrés sont-ils répartis dans les Etats membres ?

L’immigration est l’action de venir s’installer et travailler dans un pays étranger, le plus souvent définitivement ou pour une longue durée.



Un immigré est une personne qui vient dans un pays étranger pour s’y établir, même temporairement.



Un étranger est une personne qui réside dans un État sans en avoir la nationalité, soit parce qu’elle en dispose d’une ou plusieurs autres, soit parce qu’elle n’en a pas (apatridie). Un étranger n’est pas forcément un immigré, il peut être né dans le pays où il réside sans disposer de sa nationalité (des mineurs par exemple).

En 2019, un total de 4,18 millions de personnes ont immigré dans l’un des 27 Etats membres de l’Union européenne, alors que 2,69 millions de personnes ont dans le même temps quitté l’un des pays de l’UE. Des chiffres qui prennent en compte les migrations entre pays membres de l’UE : parmi ces 4,18 millions d’immigrés, 1,48 million proviennent d’un autre Etat membre et 2,7 millions de pays tiers.

Parmi ceux ayant migré d’un Etat membre à l’autre, ce sont les citoyens roumains, polonais, italiens et portugais qui sont les citoyens européens les plus nombreux à s’être installés dans un autre État de l’UE27 au cours de l’année.

Avec 886 341 entrées enregistrées en 2019, l’Allemagne reste le pays qui a accueilli le plus de personnes sur son sol, suivie par l’Espagne (750 480), la France (385 591), l’Italie (332 778) et la Pologne (226 649). L’Allemagne est aussi l’Etat qui voit le plus grand nombre de personnes quitter son territoire : 576 319 personnes ont quitté le pays au cours de l’année 2019. Vient ensuite la France avec 299 101 sortants sur l’ensemble de sa population, puis l’Espagne (296 248) et la Roumanie (233 736).

En 2019, sur les 27 Etats actuellement membres de l’UE, la majorité compte néanmoins plus d’immigrés que d’émigrés. Ce n’est pas le cas du Danemark, de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Croatie, de la Lituanie et de la Roumanie, pour lesquels on parle alors de solde migratoire négatif.

En ce qui concerne le profil, plus d’hommes (54 %) que de femmes ont immigré au sein de l’UE. Ils sont par ailleurs plus jeunes que la moyenne d’âge nationale du pays d’accueil. Eurostat observe que si l’âge médian de la population totale de l’UE27 était de 43,9 ans au 1er janvier 2020, il n’était que de 29,2 ans pour les immigrants de l’UE27 en 2019.

Parmi les 446,9 millions d’habitants de l’UE en 2018, 32,5 millions étaient nés en dehors de l’UE et 18 millions de personnes habitaient dans un État membre autre que celui dans lequel elles étaient nées.

Article initial rédigé par François Pène