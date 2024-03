[Pour / Contre] Faut-il encore conclure des accords de libre-échange ?

En pratique, la fable d’une mondialisation heureuse grâce au commerce international est un mensonge pur et simple.

L’agriculture est un cas d’école des ravages des accords de libre-échange : ils mettent en concurrence nos agriculteurs avec des pays dont les normes sociales, sanitaires et environnementales sont radicalement différentes.

Prenons l’exemple du Brésil, avec lequel l’Union européenne est sur le point de conclure un accord qui va notamment augmenter les importations de viande. Comment voulez-vous qu’une petite exploitation familiale du Morvan soit compétitive vis-à-vis de la ferme-usine géante du Roncador, qui fait 10 fois la taille de Paris et élève 70 000 bœufs ?

Non seulement la ferme-usine brésilienne paie ses travailleurs une misère, mais elle utilise pléthore de pesticides, antibiotiques et OGM interdits en France et dans l’Union européenne, si bien que le prix final de sa production sera beaucoup plus bas que celui de l’éleveur du Morvan. Nos paysans ne parviennent déjà pas à vivre décemment de leur métier, tant ils sont pressurisés par les industriels et les grandes surfaces qui se gavent avec des marges considérables. Leur imposer une concurrence déloyale supplémentaire en signant des accords de libre-échange à tour de bras est irresponsable.

Augmentation des gaz à effet de serre

Plus fondamentalement, il faut se poser la question suivante : quel est l’intérêt de faire venir de l’autre bout du monde ce que nous produisons déjà ici ? Pour faire venir de la viande, du lait, du beurre et du fromage depuis la Nouvelle-Zélande, un porte-conteneur doit parcourir au moins 20 000 km en 40 jours. C’est une folie ! Sans même parler des roses du Kenya livrées directement en avion-cargo pour arriver moins d’une semaine plus tard à la Bourse aux fleurs d’Amsterdam puis être redistribuées dans toute l’Europe par camion…

Les produits importés représentent déjà la moitié de l’empreinte carbone de l’alimentation des Français. En augmentant ainsi les flux de marchandises, on augmente aussi sans fin les émissions de gaz à effet de serre.

L’enjeu n’est pas seulement écologique : il en va aussi de notre souveraineté et de notre autonomie. Le libre-échange, et la spécialisation à outrance de l’économie qu’il entraîne, fait tout l’inverse. Il nous rend dépendants de pays tiers pour nous approvisionner en biens essentiels, par exemple en médicaments et en masques. Le Covid-19 en a été parfaitement révélateur. Idem sur les produits du quotidien : nous importons 97 % de nos vêtements, alors que nous savions parfaitement produire du textile. Mais le libre-échange est passé par là, causant délocalisations, désindustrialisation et destruction massive d’emplois.

Réindustrialiser et relocaliser

Il est indispensable de réindustrialiser et de relocaliser la production des biens essentiels. Nous devons réduire au maximum les échanges internationaux, en augmentant en parallèle les échanges nationaux, régionaux et locaux. Un tel changement serait par ailleurs pourvoyeur de millions d’emplois.

Tout cela est parfaitement impossible avec la politique commerciale actuelle de l’Union européenne, qui continue de signer des accords avec la Terre entière pour faire de la planète un grand marché. Cette politique à laquelle mon groupe de la Gauche au Parlement européen est le seul à s’opposer nous emmène droit dans le mur. Le libre-échange “juste et écologique” est une chimère à laquelle s’accrochent les défenseurs d’un système économique à bout de souffle. Il faut en sortir de toute urgence !