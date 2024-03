La Suède devient officiellement le 32e membre de l’Otan

Lors d’une cérémonie à Washington ce jeudi 7 mars, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le chef de la diplomatie états-unienne Antony Blinken ont gravé dans le marbre l’entrée de la Suède dans l’Alliance atlantique. Une adhésion que le pays avait demandée dès 2022, et qui renforce le bloc occidental face à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, l’actuel Premier ministre suédois Ulf Kristersson et la cheffe de file de l’opposition Magdalena Andersson, ici le 8 janvier 2023, se félicitent de l’entrée de la Suède au sein de l’Alliance atlantique - Crédits : NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr CC BY-NC

Il s’agit d’une “victoire pour la liberté”, s’est réjoui jeudi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en déplacement à Washington [Les Echos]. L’entrée de la Suède dans l’Otan (Organisation du traité de l’Atlantique nord), “qui lie les Etats-Unis, le Canada et de nombreux pays européens depuis 1949″, entérine pour le pays scandinave la fin d’une “longue tradition de neutralité et de non-alignement militaire” datant de l’ère napoléonienne [Le Monde].

“Tout vient à point à qui sait attendre”, a pour sa part déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, en référence au long processus d’adhésion de la Suède à l’Alliance atlantique [Libération]. En mai 2022, le pays avait en effet “soumis sa demande d’adhésion aux côtés de la Finlande, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de la même année”, explique le Guardian. Si la Finlande a pu devenir le 31e membre de l’Otan en avril 2023, l’entrée de la Suède “avait été retardée en raison des objections de la Turquie et de la Hongrie”, chaque adhésion devant être validée à l’unanimité des membres de l’Alliance [Euronews].

Jeudi 7 mars, “le Premier ministre Ulf Kristersson a déposé les documents nécessaires au département d’Etat américain à Washington, DC”, après la ratification de l’entrée de la Suède dans l’Otan par le parlement turc fin janvier puis hongrois en février, note Die Zeit. “La Suède a fait le choix libre, démocratique, souverain et uni de rejoindre l’Otan”, s’est exclamé le Premier ministre libéral-conservateur suédois, son pays devenant donc le 32e membre de l’Alliance atlantique. Une décision saluée par le secrétaire général de l’organisation militaire Jens Stoltenberg : “c’est un jour historique. La Suède va désormais prendre sa juste place à la table de l’Otan”, cite Libération.

Un bloc occidental uni

Lors de son discours sur l’état de l’Union jeudi, le président des Etats-Unis Joe Biden a lui aussi réagi à l’événement. “Lorsque Vladimir Poutine a lancé sa guerre d’agression brutale contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir affaiblir l’Europe et diviser l’Otan”, a-t-il lancé [Euronews]. Une stratégie qui a donc échoué face à une Alliance “plus unie, déterminée et dynamique que jamais”, selon le candidat démocrate à l’élection présidentielle de 2024 [France info]. De fait, avec l’entrée de la Suède et de la Finlande la “mer Baltique [est] désormais quasiment entièrement bordée de pays membres de l’Alliance”, à l’exception de l’enclave russe de Kaliningrad située entre la Lituanie et la Pologne, précise L’Express.

Avec cette nouvelle adhésion, le quotidien l’Opinion note que “la Suède bénéficie désormais de l’une des mesures majeures du Traité [l’article 5, NDLR] : la garantie d’une défense commune en cas d’attaque, alors que toute offensive contre un pays membre de l’Alliance est considérée comme visant celle-ci dans son ensemble”. La Suède a par ailleurs “récemment signé un accord donnant aux Etats-Unis un accès complet à 17 de ses bases militaires et a annoncé son intention d’envoyer ses forces en Lettonie”, indique le Guardian.

La société suédoise divisée

Jeudi soir, l’ancienne Première ministre sociale-démocrate Magdalena Andersson, qui avait entamé les négociations sur l’adhésion de la Suède à l’organisation atlantique, a déclaré que l’adhésion de son pays à l’Otan constituait une “meilleure opportunité de défendre notre liberté” [The Guardian]. Et d’ajouter que cette décision rendrait le pays “plus sûr qu’hier”, des propos prononcés lors d’un discours télévisé depuis l’ambassade de Suède à Washington, relate le journal suédois Aftonbladet. L’Alliance atlantique n’a d’ailleurs “pas perdu de temps pour intégrer la Suède aux manœuvres militaires”, en référence à l’exercice Nordic Response lancé cette semaine et impliquant plus de 20 000 soldats [The Guardian].

Toutefois, “une majorité de Suédois estime que leur pays a fait trop de ‘sacrifices’ pour devenir membre de l’Otan”, selon un sondage de la radio SR cité par Les Echos. Tout en admettant que “la sécurité de la Suède s’est renforcée avec cette adhésion”. En outre, l’opposition de certaines formations politiques reste vive, comme celle du Parti de Gauche dont un porte-parole estime que “nous risquons désormais de nous laisser entraîner dans les guerres et les conflits des autres”, rapporte l’Aftonbladet. Même sentiment du côté de certaines associations telles que la Société suédoise de paix et d’arbitrage, l’une des principales ONG du pays dont la présidente juge que “l’adhésion à l’Otan est une fausse priorité, risquée et coûteuse, qui contribue à accroître le réarmement militaire”.

Contre-mesures russes

Alors que “le drapeau suédois sera hissé lors d’un acte symbolique au siège de l’Otan à Bruxelles lundi prochain […], la Russie a déjà menacé le pays de ‘contre-mesures de nature politique et militaro-technique’, notamment dans le cas où des troupes et des armes de l’alliance militaire seraient transférées en Suède”, note Die Zeit.

Selon la diplomatie russe, la teneur de ces sanctions “dépendra des conditions et de l’ampleur de l’intégration” du pays à l’organisation atlantique, ajoutant que c’est à la “Suède qu’il appartient de faire un choix souverain sur sa politique de sécurité” [L’Express]. Et d’asséner que la mer Baltique “ne deviendra jamais un ‘lac de l’Otan’ “, poursuit le quotidien.

La Suède est “mieux protégée contre le mal russe” après avoir rejoint l’alliance militaire, a de son côté déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une adhésion qu’il souhaite aussi pour son propre pays, rappelle France info.

