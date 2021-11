Les dépenses militaires des pays de l'Union européenne

La plupart des Etats européens consacrent moins de 2 % de leur PIB à leur défense.

La majeure partie des 27 pays de l’Union européenne dépensent entre 1 % et 2 % de leur PIB dans le domaine militaire. Au total, les Etats membres ont consacré 232 milliards de dollars américains à leur défense en 2020, soit 1,6 % de leur PIB en moyenne. Aux Etats-Unis, le montant de ces dépenses a atteint 778 milliards de dollars, équivalents à 3,7 du PIB, cette même année.

Dans l’UE, huit pays ont réservé à la défense un montant supérieur à 2 % de leur PIB en 2020 : la Grèce (2,8 %), l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie (2,3 % chacune), la Pologne (2,2 %), la France, le Portugal et la Lituanie (2,1 % tous les trois). Parmi les 21 Etats membres appartenant aussi à l’Otan, ils sont les seuls à respecter l’objectif de l’Alliance atlantique de consacrer l’équivalent de 2 % du PIB national annuel aux dépenses militaires.

En valeur absolue, ce sont les économies européennes les plus importantes (Allemagne, France, Italie, Espagne) qui ont eu les plus dépenses les plus conséquentes en 2020 (52,7 milliards de dollars pour la France et l’Allemagne, 28,9 milliards pour l’Italie et 17,4 milliards pour l’Espagne). La majorité des autres Etats membres consacrent entre 1 et 5 milliards de dollars à leurs dépenses militaires.

Enfin, quatre pays de l’UE dépensent moins de 1 % de leur PIB dans la défense en 2020 : l’Autriche, le Luxembourg, Malte et l’Irlande. Cette dernière, qui n’est pas membre de l’Otan tout l’Autriche et Malte, y consacre la plus faible part parmi les Etats membres (0,3 % du PIB en 2020).