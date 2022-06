[Carte] Les effectifs militaires des Etats de l’Union européenne

La capacité de défense d’un pays peut s’évaluer selon plusieurs critères. Outre le budget qui y est consacré ou les technologies militaires à sa disposition, les effectifs de son armée sont à prendre en compte. Dans l’UE, comme ailleurs dans le monde, le nombre de militaires est souvent lié à la démographie du pays.

Les pays les plus peuplés du monde sont aussi ceux qui comptent le plus de militaires actifs. En 2022, la Chine en possède 2 millions (pour une population d’1,4 milliard d’habitants) et l’Inde pas moins de 1,45 million (1,38 milliard d’habitants). Les Etats-Unis ferment le podium, avec un effectif de près d’1,4 million de militaires actifs pour une population proportionnellement bien moindre de 330 millions d’habitants.

A ces officiers en période d’activité (forces armées actives) peuvent s’ajouter des réservistes, des hommes et des femmes qui consacrent une partie de leur temps à la défense de leur pays sans en faire leur seul métier. Enfin, certains pays comptent des forces paramilitaires, organisées selon la discipline militaire mais hors des forces armées nationales et qui ne font donc pas officiellement partie des forces de sécurité de l’Etat.

A noter que certains Etats européens conservent un service militaire. C’est le cas par exemple de la Grèce, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande… Le service national est essentiel dans le cas de certains pays d’Europe pour assurer la défense de leur territoire puisqu’il leur permet de pouvoir compter sur un effectif important de conscrits (engagés pour une durée de plusieurs mois). Prenons l’exemple de l’Estonie qui compte plus ou moins le même nombre de militaires de carrière que de conscrits (environ 3 300).

France, Allemagne et Italie : les armées les plus importantes

En termes d’effectifs, la France compte l’armée la plus nombreuse d’Europe avec 205 000 militaires actifs (sur une population d’un peu plus de 67 millions d’habitants), auxquels s’ajoutent 35 000 réservistes. Au second rang européen, la force armée italienne s’appuie quant à elle sur 170 000 actifs (sur une population d’un peu plus de 59 millions d’habitants) et 20 000 réservistes.

Troisième de l’Union, l’Allemagne compte 184 000 militaires d’active (sur une population de 83,2 millions d’habitants) et peut également s’appuyer sur 15 000 réservistes. Parmi les Etats membres de l’UE qui jouissent d’effectifs militaires supérieurs à 100 000 actifs se trouvent aussi la Grèce (130 000), l’Espagne et la Pologne (120 000 chacune).

La puissance militaire d’un Etat ne se mesure pas uniquement au nombre de ses effectifs humains. Ainsi, la puissance stratégique d’une nation peut reposer sur trois critères principaux : l’économie (qui s’appuie également sur la démographie et la géographie du pays), la technologie (ou l’innovation et la performance) et les moyens militaires. D’autres critères fondamentaux entrent en jeu tels que la détention de l’arme nucléaire, la capacité de projection de force, la possibilité de mener des opérations extérieures… À LIRE AUSSI Défense : quels pays européens possèdent l’arme nucléaire ? Au sein de l’UE, la France possède l’armée la plus puissante selon le site Global Firepower. Construit à partir de critères comme la puissance militaire ou les capacités financières et logistiques, le classement hisse même Paris à la 7e place mondiale, derrière la Corée du Sud et devant le Royaume-Uni. L’Italie est actuellement à la 11e place et l’Allemagne à la 16e.

Pour la majorité des pays de l’UE, moins de 50 000 militaires actifs

Hormis les exemples cités ci-dessus, les armées européennes comptent en moyenne de faibles effectifs d’officiers, en comparaison à d’autres puissances géopolitiques à travers le monde. Cela va souvent de pair avec des dépenses militaires réduites de la part des Etats : prenons l’exemple de l’Autriche qui ne consacre que 0,8 % de son PIB à la défense et de l’Irlande où les dépenses militaires ne représentent que 0,3 % de son PIB (la moyenne des Etats membres de l’UE se situe à 1,6 %). Ces chiffres s’accompagnent d’armées peu nombreuses : 23 000 personnels actifs pour Vienne et 8 700 seulement pour Dublin.

Parmi les armées dont les effectifs sont les plus faibles figurent les pays ayant la population la moins nombreuse. Ainsi, Chypre et Malte comptent respectivement 15 000 et 1 700 militaires d’active. De même pour les pays baltes : 6 500 pour l’Estonie et la Lettonie, 16 000 pour la Lituanie.

Enfin, plusieurs Etats membres de l’Union possèdent une armée qui oscille entre 25 000 et 35 000 officiers actifs. C’est le cas des Pays-Bas (35 000), du Portugal (30 500), de la Bulgarie (30 000), de la Belgique et de la République tchèque (26 000 chacune). Concernant la Roumanie, 38e armée mondiale selon le classement de Global Firepower, on y compte tout de même 67 000 militaires d’active (et 50 000 réservistes).

Sauf pour les cas de Malte et Chypre, les données présentées ici proviennent du site Global Firepower qui dresse l’inventaire des forces armées de la majorité des Etats dans le monde.