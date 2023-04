En Martinique, la coopération caribéenne met à l’honneur la culture et l’éducation

Ces dernières années, la Martinique a œuvré à la valorisation de son territoire en collaborant avec toute la Caraïbe. Par la même occasion, la région préserve le patrimoine de l’île, et ce en partie grâce à des fonds européens. Différentes structures ont développé des initiatives innovantes et inclusives pour augmenter les opportunités pour les étudiants, les artistes, et plus généralement les citoyens.

Basé à Fort de France, le projet ELAN a profité d’un financement européen pour augmenter l’attractivité du second degré et de l’enseignement supérieur dans toute la Caraïbe - Crédits : Thiery 64/ i Stock

Coopération artistique à Le Cabret

PACAM, c’est le diminutif trouvé à un projet de développement artistique en coopération entre les territoires des Caraïbes. La signification ? Passeport Caraïbe-Amazonie Danse et Cirque ! Jusqu’en 2020, son but n’était autre que de créer une structure et un projet qui permette de développer les formes artistiques et culturelles de la région, tout en complémentarité.

Les six structures partie prenante du projet étaient réparties entre la Jamaïque, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique mais aussi l’Ile-de-France. En Martinique, c’est l’association Lézard Ti Show, organisatrice du festival du même nom qui pilotait le PACAM. Depuis 2012, l’organisation basée à Le Cabret tisse un véritable réseau d’artistes martiniquais, allant de l’animation de spectacles à des ateliers d’équilibre, d’origami ou d’autres arts de rue. Par ses actions, l’association permet la découverte des arts à la population martiniquaise, tout en développant des synergies sur les plans touristique, économique et social.

L’insertion professionnelle n’a pas été relayée au second plan puisque l’initiative a permis de développer la filière artistique et de donner des conditions permettant la professionnalisation des artistes et leur mobilité dans le bassin caribéen.

Le projet PACAM, c’est finalement “embrasser la diversité des territoires de la Caraïbe tout en créant de lien de complémentarité entre les pratiques”, résume une participante au projet. Une belle histoire humaine qui a bénéficié de l’appui du programme Interreg Caraïbes. 1,3 million d’euros ont ainsi été déboursés, couvrant 75 % du coût total du projet.

Interreg et FEDER Interreg est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et vise à promouvoir des initiatives transfrontalières. A travers cette coopération, les territoires sont incités à résoudre ensemble les problèmes dépassant leurs frontières administratives et à œuvrer à un développement conjoint.

Formation linguistique et immersion dans les Caraïbes

Au cœur d’un programme d’éducation tourné vers l’immersion et l’échange, le groupement d’intérêt public et de formation continue pour l’insertion professionnelle de Fort-de France a tout misé sur la rencontre linguistique réciproque. Le programme ELAN (Echanges Linguistiques et Apprentissage Novateur pour la mobilité) a été lancé en 2019 pour une durée de trois ans.

Dans la capitale administrative, le projet avait pour ambition de répondre à des enjeux spécifiques liés à la mobilité et l’éducation en Martinique et plus globalement dans l’espace des Caraïbes. En effet, les porteurs du projet ont initialement fait état d’un manque de maitrise des langues et d’une baisse d’effectifs au lycée et dans l’enseignement supérieur. Le but, donc, renforcer l’activité des filières éducatives à la fois pour les étudiants mais aussi pour les chercheurs de la Caraïbe par une offre de mobilité et d’apprentissage. Mais plus que cela, ELAN est aussi un cadre pour favoriser la coopération des territoires de la Caraïbe, une meilleure connaissance des autres par la rencontre et la coopération afin de mieux intégrer ces territoires au sein de l’Union européenne.

L’objectif en vue, les partenaires caribéens se sont associés pour créer des opportunités adéquates pour les enseignants, étudiants et chercheurs. Ainsi, la collectivité territoriale de Martinique a tissé des liens avec l’Université Quisqueya d’Haïti, l’Université des Antilles en Guadeloupe ou encore l’Université des West-Indies en Jamaïque. La dominance linguistique anglaise de certains des campus a été très bénéfique pour les bénéficiaires, qui ont pu renforcer leurs compétences.

Les réalisations ont été nombreuses et réussies ! Ateliers d’échanges linguistiques et culturels, campagnes d’information ont ainsi été organisés. Plus encore, ELAN a permis la création d’un programme d’immersion auprès des bacheliers de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales et des étudiants en Français Langue Etrangère. Aussi, les étudiants ont été accompagnés à la fois dans leur mobilité et dans les démarches administratives pour faciliter l’échange, tout comme l’opération “Ambassadeurs ELAN” auprès d’étudiants locaux sur les campus partenaires pour accompagner les nouveaux venus.

Enfin, le volet professionnel de l’initiative n’a pas été négligé, puisque la recherche de stages dans la région a été améliorée par l’allocation de bourses de mobilité, tout comme la création d’un site internet et d’une cartographie sur les offres de formation.

L’opération s’est élevée à 3 millions d’euros, dont 75 % ont été pris en charge par Interreg. Pari gagné puisqu’un nouveau projet est en route et qu’une nouvelle demande de subvention a été déposée, afin de pérenniser l’initiative éducative !

Préserver et référencer les œuvres audiovisuelles de la Caraïbe

CINUCA : derrière cet acronyme énigmatique se cache un beau projet de valorisation d’œuvres régionales. La Cinémathèque Numérique de la Caraïbe est un programme qui implique des partenaires de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, d’Antigua et de Sainte-Lucie. En Martinique, c’est Tropiques Atrium, un espace labellisé “scène nationale” de Fort-de-France qui est chargé du projet.

L’ambition : la préservation de l’histoire des Caraïbes au travers de ses images et de ses vidéos. Des archives du patrimoine audiovisuel réunies en un seul et même lieu.

La cinémathèque coopérative a ouvert ses portes le 16 décembre dernier et œuvre aux échanges économiques entre les différentes régions de la Caraïbe par l’amélioration des connaissances des territoires et par la mise en lumière d’œuvres méconnues sous un prisme éducatif.

Des objectifs variés complètent ce projet : ateliers d’écriture ouverts aux jeunes, alimentation et enrichissement de la cinémathèque ouverte aux professionnels de l’industrie cinématographique, ou encore développement d’un réseau d’acteurs permettant “la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et cinématographique, sa structuration en filière de diffusion numérique et le développement des compétences de ses bénéficiaires”.

Sur les 1,4 million d’euros nécessaires à la réalisation du projet, 75% ont là encore été pris en charge par le programme Interreg.