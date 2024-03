[Quiz] Connaissez-vous… les chefs d’Etat et de gouvernement membres du Conseil européen ?

Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l’UE, ainsi que deux dirigeants d’institutions européennes. Saurez-vous tous les retrouver ? Testez vos connaissances avec notre quiz.

Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l’Union européenne. Sa principale fonction est de donner les grandes orientations politiques de l’UE. Chaque année, il réunit au minimum les dirigeants de l’Union au moins quatre fois. C’est ce qu’on appelle des sommets européens. Ils permettent aux dirigeants d’échanger sur les dossiers importants du moment concernant l’Union européenne.

Officiellement, 29 personnes siègent au Conseil européen. Chaque Etat membre est représenté par un dirigeant, qui est son chef de gouvernement ou son président. 4 pays, dont la France, sont représentés par leur président, chef de l’Etat. Les 23 autres nations sont, elles, représentées par leur chef de gouvernement. La dénomination varie selon les pays : Premier ministre pour la majorité d’entre eux, “chancelier fédéral” en Allemagne ou encore “Taoiseach” en Irlande.

Les deux derniers membres du Conseil européen ne sont pas chefs d’Etat et de gouvernement, mais dirigeants d’institutions européennes. Il s’agit du président du Conseil européen (un Belge en poste depuis 2019) et de la présidente de la Commission européenne (une Allemande, en poste depuis 2019 également).

Comment jouer ? Cliquez sur “Play quiz” pour lancer la partie. Vous disposez alors de 10 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses. Les fonctions des membres du Conseil européen vont apparaître. Pour chacune d’entre elles, cliquez sur l’étiquette pour y associer la personnalité concernée. 29 réponses sont attendues. Le nombre de bonnes (correct) et de mauvaises (wrong) réponses s’affiche au-dessus. Vous séchez sur une réponse ? Appuyez sur “next” pour passer à la suivante. Vous pourrez y revenir par la suite, avec “prev”. Une fois la partie commencée, si vous donnez votre langue au chat, cliquez sur “give up” pour afficher les bonnes réponses. N’hésitez pas à refaire le quiz pour améliorer votre score et à le partager avec vos amis !

Rencontres au sommet

En 2007, le traité de Lisbonne fait du Conseil européen une institution européenne. En réalité, ces rencontres au sommet entre les dirigeants des Etats membres existent depuis 1961. Selon les termes du traité sur l’Union européenne, le Conseil européen fournit à l’Union “l’impulsion nécessaire à son développement”, définit “les orientations politiques générales”, mais “n’exerce pas de fonction législative”.

Conjointement, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UE définissent les priorités et le calendrier de la construction européenne. L’institution a donc un rôle majeur d’impulsion et d’orientation politique dans l’ensemble des domaines d’activités de l’Union européenne. Elle joue également un rôle de conciliation et intervient pour débloquer une situation de crise et apporter une solution en cas de désaccord entre Etats membres au niveau du Conseil des ministres.

Toutes les grandes décisions politiques concernant la construction de l’Europe sont aussi prises par le Conseil européen : réforme des traités et des institutions, financement du budget européen, élargissement de l’Union européenne, positions sur la scène internationale ou encore orientations économiques…

Depuis le traité de Lisbonne, le Conseil européen se réunit deux fois par semestre, à l’initiative de son président. Auparavant, les chefs d’Etat et de gouvernement ne se réunissaient qu’à deux reprises chaque année, même si la pratique d’une réunion intermédiaire s’était généralisée.

Le président du Conseil européen peut aussi convoquer une réunion extraordinaire lorsqu’il estime qu’un dossier important doit être discuté rapidement avec l’ensemble des dirigeants européens. Enfin, des réunions informelles sont parfois organisées dans une ville du pays qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE. Par exemple, Versailles a accueilli une réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernement en mars 2022, durant la présidence française du Conseil de l’UE.