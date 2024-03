[Quiz] Connaissez-vous… les dirigeants des institutions européennes ?

Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen… Saurez-vous retrouver les 6 dirigeants des institutions européennes ? Testez vos connaissances avec notre quiz.

Aujourd’hui, l’Union européenne compte sept institutions : le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Banque centrale européenne (BCE) et la Cour des comptes européenne.

Chaque institution a à sa tête un dirigeant, hormis le Conseil de l’Union européenne. Ce dernier fonctionne selon un système de présidence tournante, plaçant tour à tour à sa tête chacun des États membres, pour une durée de six mois. C’est la Belgique qui préside actuellement le Conseil de l’UE depuis le 1er janvier 2024 ; la Hongrie lui succédera le 1er juillet 2024, pour six mois.

Sur les six dirigeants des institutions européennes actuellement en poste, combien pensez-vous pouvoir en retrouver ?

Besoin de réviser avant de vous lancer ? Consultez notre article sur les dirigeants des institutions européennes.

Comment jouer ? Cliquez sur “Play quiz” pour lancer la partie. Vous disposez alors de 5 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses. Les noms des institutions vont apparaître. Pour chacune d’entre elles, cliquez sur l’étiquette pour y associer son dirigeant. Vous disposez de 6 essais. Le nombre de bonnes (correct) et de mauvaises (wrong) réponses s’affiche au-dessus. Vous séchez sur une réponse ? Appuyez sur “next” pour passer à la suivante. Vous pourrez y revenir par la suite, avec “prev”. Une fois la partie commencée, si vous donnez votre langue au chat, cliquez sur “give up” pour afficher les bonnes réponses. N’hésitez pas à refaire le quiz pour améliorer votre score et à le partager avec vos amis !

Modes de désignation et durée de mandat

Les modes de désignation des chefs des institutions varient, tout comme la durée de leur mandat. Le président de la Banque centrale européenne est ainsi nommé par les membres du Conseil européen, tandis que le Parlement, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour des comptes désignent leur chef parmi leurs pairs.

Si les présidents du Parlement et du Conseil européens ne sont élus que pour des mandats de deux ans et demi, avec la possibilité d’un renouvellement, celui de la Banque centrale européenne (BCE) s’installe pour huit ans à la tête de l’institution. Ce dernier ne peut toutefois briguer un second mandat.

Actuellement, trois institutions de l’Union européenne ont à leur tête une femme : la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Parlement européen. Pour les deux premières institutions, avoir une femme au sommet de l’organigramme est d’ailleurs une première. Avant 2019, seul le Parlement européen avait connu cette situation avec deux Françaises à sa tête : Simone Veil et Nicole Fontaine.

A l’exception du Conseil de l’Union européenne et de sa présidence tournante, les présidents des institutions européennes sont actuellement originaires de cinq États membres différents : deux Belges, une Allemande, une Maltaise, une Française et un Irlandais.