[Quiz] Connaissez-vous… les villes d’Europe ayant accueilli les Jeux olympiques ?

Les JO de Paris 2024 seront les 17e organisés en Europe. Saurez-vous retrouvez toutes les villes européennes ayant accueilli les JO d’été, mais aussi d’hiver ? Testez vos connaissances avec notre quiz.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent à grands pas ! Le vendredi 26 août, la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 viendra inaugurer la 33e olympiade de l’ère moderne. Pour la 17e fois, le plus grand événement sportif au monde se déroulera en Europe qui est, de très loin, le continent ayant accueilli le plus d’éditions des JO.

Des premiers Jeux olympiques modernes de 1896 à ceux de 2024, saurez-vous retrouver les villes européennes qui ont accueilli au moins une édition des JO d’été ?

Allez, on vous aide en vous indiquant pour chaque réponse l’année de l’édition, et le pays dans lequel se situe la ville hôte. Attention : il se peut que certaines villes aient accueilli plusieurs fois l’événement… A vous de jouer !

Vous avez trouvé ça simple ? On vous propose désormais de passer au niveau supérieur en essayant de trouver les villes européennes ayant accueilli les Jeux olympiques d’hiver.

Là encore, avec 14 éditions sur 24, l’Europe est de loin le continent ayant organisé le plus de JO d’hiver. 3 éditions se sont d’ailleurs déroulées en France, dont la première, en 1924. Mais on ne vous donne pas plus d’indices, c’est à vous de jouer !

Comment jouer ? Cliquez sur “Play quiz” pour lancer une partie. Vous disposez alors de 10 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses. Pour chaque année, indiquez la ville européenne hôte des Jeux olympiques. Vous n’êtes pas obligé de répondre dans l’ordre. Dès que vous écrivez une bonne réponse, elle apparaît en face de l’année associée. Pour vous aider, nous avons ajouté des indices avec une colonne qui indique le pays de la ville hôte à trouver pour chaque édition. Au total, 17 réponses sont à trouver pour le quiz sur les JO d’été, et 14 réponses pour celui sur les JO d’hiver. Attention ! Certaines villes européennes ont accueilli plusieurs éditions des JO. Lorsque vous trouvez l’une d’entre elle, cela compte donc pour 2 voire 3 bonnes réponses. Une fois la partie commencée, si vous donnez votre langue au chat, cliquez sur “give up” pour afficher les bonnes réponses. N’hésitez pas à refaire le quiz pour améliorer votre score et à le partager avec vos amis.

Après Paris lors de cet été 2024, ce sera au tour de Los Angeles d’accueillir la prochaine édition des Jeux olympiques d’été, en 2028. En 2032, C’est Brisbane, en Australie, qui prendra le relai. Pour les JO d’hiver, ils seront célébrés en 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie. L’édition 2030 devrait très certainement se dérouler à Nice et dans les Alpes françaises. Deux nouvelles éditions en Europe, donc !