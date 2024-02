[Quiz] Connaissez-vous… les 15 villes de plus d’un million d’habitants dans l’UE ?

15 villes de l’Union européenne sont peuplées de plus d’un million d’habitants. Saurez-vous toutes les retrouver ? Testez vos connaissances.

Attention ! On parle ici de la population municipale, et non pas de la population de l’agglomération, de la métropole ou encore de l’aire urbaine. Par exemple, Marseille compte une population municipale de 873 076 habitants, tandis que son agglomération compte 1 625 845 habitants. La cité phocéenne n’apparaît donc pas dans ce quiz, étant donné que sa population municipale est inférieure à un million.

Comment jouer ? Cliquez sur “Play quiz” pour lancer la partie. Vous disposez alors de 5 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses. Cliquez ensuite sur les bonnes réponses. Vous disposez de 31 essais. Le nombre de bonnes (correct) et de mauvaises (wrong) réponses s’affichent au-dessus. Une fois la partie commencée, si vous donnez votre langue au chat, cliquez sur “give up” pour afficher les bonnes réponses. N’hésitez pas à refaire le quiz pour améliorer votre score et à le partager avec vos amis.

Au total, 15 villes de l’Union européenne comptent une population supérieure à un million d’habitants selon les derniers recensements. L’Allemagne est l’Etat membre le plus représenté dans ce classement, avec quatre municipalités ayant plus d’un million d’habitants. L’Espagne en compte deux, l’Italie également, tandis qu’une seule ville française apparaît dans ce quiz.

Un classement largement dû au découpage administratif des communes, qui varie énormément d’un pays à l’autre. Avec des critères harmonisés de type Eurostat, la France détient alors la ville la plus peuplée de l’Union européenne.