[Carte] Trains de nuit en Europe : l’élan vers le voyage durable

Mode de transport à faible impact environnemental, le train est appelé à se développer dans l’Union européenne. Plusieurs projets de lignes transfrontalières de nuit devraient notamment voir le jour dans les mois ou années à venir.

Principaux trains de nuit transfrontaliers dans l’Union européenne - Crédits : Toute l’Europe (cliquez sur la carte pour l’agrandir). Une carte exhaustive référençant également les trains de nuit nationaux a été réalisée par Back-on-Track.

Lignes existantes

En 2017 (dernières données disponibles), les réseaux ferroviaires nationaux de l’Union européenne ont été empruntés par plus 9,6 milliards de voyageurs. Parmi ces lignes, des dizaines de trains de nuits sillonnent l’Europe et relient les grandes villes du Vieux Continent, permettant de s’endormir le soir dans un Etat membre et de se réveiller le lendemain dans un autre.

Depuis plusieurs années, les voyageurs peuvent par exemple traverser les frontières de nuit par la liaison Bruxelles - Vienne via Mannheim en 15 heures. Il est également possible de rejoindre La Spezia, village italien des Cinq Terres depuis la capitale autrichienne, en transitant par Salzbourg, Munich, Milan et Gênes. Avec l’EuroNight, les voyageurs peuvent rejoindre Varsovie, la capitale polonaise en quelques heures depuis Prague, mais aussi Zagreb en Croatie au départ de Zurich. Un train de nuit dessert Prague-Zurich, en passant par Linz et Innsbruck en Autriche, le tout en 14 heures. La capitale tchèque est aussi reliée à Vienne en Autriche depuis décembre 2021. Au Sud, la Grèce (Thessalonique) est accessible en une nuit au départ de Belgrade.

En 2022, trois nouvelles lignes transfrontalières de nuit ont vu le jour. La première complète le Prague-Zurich en desservant, plus au Nord, plusieurs villes allemandes : Dresde, Leipzig, Francfort. Bâle en Suisse est également desservie. La seconde, reliant le ville allemande d’Hambourg à Stockholm en Suède, est depuis cette même année effectuée quotidiennement dans les deux sens du trajet. La capitale suédoise est également accessible en 16 heures de train, par l’opérateur privé Snälltåget au départ de Berlin. Le trajet passe par Copenhague, la capitale du Danemark. Enfin, la dernière ligne ouverte l’année dernière permet d’atteindre Venise depuis Stuttgart. Le trajet, desservant Munich, Salzbourg et Trévise s’étend désormais jusqu’à Rijeka (Croatie) en passant par Ljubljana (Slovénie).

Une mobilité douce pour les longues distances Le train est le moyen le plus durable de voyager sur des longues distances. Selon l’Agence européenne de l’environnement, les transports ferroviaires représentaient seulement 0,4 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE en 2018. Évidemment plus polluant que la marche à pied ou le vélo, les trains de nuit sont cependant particulièrement adaptés pour des longs trajets de plus de 8 heures. Voyager de nuit permet à la fois d’économiser une nuit d’hôtel en voyageant sur le temps de sommeil, ce qui revient à gagner une journée de vacances. À LIRE AUSSI Pour l’Union européenne, le train est l’avenir de la mobilité en Europe À la vue de ces avantages indéniables, l’Union européenne souhaite développer les lignes ferroviaires effectuant des trajets transfrontaliers. En matière ferroviaire, la Commission européenne a présenté en 2020 sa “stratégie pour une mobilité durable et intelligente”. Celle-ci prévoit notamment un doublement du trafic des trains à grande vitesse d’ici à 2030. Ces ambitions doivent contribuer à la réalisation du Pacte vert pour l’Europe, la feuille de route de l’UE pour atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. À LIRE AUSSI Pacte vert européen : 13 mesures proposées par la Commission pour une réduction des émissions carbone

Projets d’extension de lignes

Fin janvier 2023, la Commission européenne a annoncé son soutien à dix projets pilotes à travers l’Union européenne. Le but : stimuler les services ferroviaires transfrontaliers. Parmi les projets sélectionnés, trois concernent l’ouverture de nouvelles liaisons de nuit.

En tête des destinations prévues : Paris, Copenhague, Berlin, Bruxelles… les capitales devraient être reliées d’ici à 2024. Dès le 21 avril 2023, il devrait désormais être possible de rejoindre Prague depuis Amsterdam en passant par Dresde. Le 5 mai 2023, la capitale belge devrait relier la capitale allemande en 13 heures, six fois par semaine. La liaison Paris-Berlin en 7 heures est quant à elle prévue pour décembre. La capitale de l’hexagone sera aussi le hub privilégié de la startup Midnight Trains, qui prévoit de relier Paris à douze métropoles européennes au plus tôt pour 2024, ou 2030 pour certaines destinations. Rome, Milan, Madrid, Venise, Copenhague ou Porto font par exemple parti du projet.

Il est aussi prévu que Barcelone soit accessible en une nuit depuis Zurich, via Lyon à partir de décembre 2024.

Par ailleurs, la fréquence de la liaison Bruxelles-Vienne déjà existante devrait être augmentée : les trajets devraient être quotidiens à partir de décembre 2023 contre trois fois par semaine actuellement. Pour la ligne Bruxelles-Berlin, c’est son extension le même mois qui est prévue : il sera possible de rejoindre Dresde et Prague, selon la société belgo-néerlandaise European Sleeper.

Comment coordonner les Vingt-Sept ?

La création de ligne transfrontalières, et donc aussi des nouvelles lignes de nuit, nécessite une coordination accrue entre les acteurs du secteur et les Etats membres.

L’UE règlemente les transports ferroviaires, et adopte des règlements pour créer un espace ferroviaire unique depuis le début des années 2000. Par l’harmonisation des règles en matière de sécurité, techniques d’interopérabilité mais aussi administratives, l’Union favorise donc la création de ces lignes et incite à la coopération de ses Etats membres.

Mais ce n’est pas chose aisée car la rapidité des travaux pour développer les lignes de train est du ressort des pays de l’UE. Un rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2018 met en avant les difficultés que la réalisation des lignes transfrontalières à grande vitesse posent à l’Europe. Le rapport note une fragmentation des lignes à grande vitesse, “réalisées isolément par les différents Etats membres”, et résultant d’une “coordination insuffisante entre les pays”.

Quels sont les trains de nuit en service en France ?

Partie intégrante de la desserte du territoire national il y a quelques décennies, le train de nuit qui s’était pourtant démocratisé a peu à peu perdu de ses utilisateurs. La multiplication des infrastructures routières et la banalisation de l’usage de l’automobile ont desservi ce mode de voyage pourtant disponible dans l’Hexagone depuis 1897.

Mais après des années de démantèlement du réseau, de nouvelles lignes rouvrent sur le territoire, grâce à une certaine prise de conscience de l’urgence du dérèglement climatique et une volonté politique plus affirmée. De nouvelles lignes vont également bientôt voir le jour. Six liaisons de nuit “Intercités” parcourent le territoire actuellement, au départ de la gare d’Austerlitz :

Paris - Briançon (via Gap )

(via ) Paris - Nice (via Marseille , Toulon , Cannes , Antibes …)

(via , , , …) Paris - Lourdes (via Tarbes ) (prolongement jusqu’à Hendaye en juillet et août)

(via ) (prolongement jusqu’à en juillet et août) Paris - Portbou (via Toulouse , Perpignan , Argelès-sur-Me r…)

(via , , r…) Paris - Albi (via Rodez..)

Et vers l’Europe…seule une ligne permet actuellement une connexion vers nos voisins européens au départ de la France :

Paris - Vienne (depuis décembre 2021 ; en direct ou via Strasbourg, Munich, Salzbourg..) - 3 allers-retours par semaine

- (depuis décembre 2021 ; en direct ou via Strasbourg, Munich, Salzbourg..) - 3 allers-retours par semaine fermeture définitive du Hendaye-Lisbonne en mars 2020

fermeture définitive du Paris-Venise en juin 2021

Ouvertures prochaines Deux autres villes devraient pouvoir rejoindre la capitale en une nuit, élargissant l’offre de trains de nuit nationale : Paris - Aurillac (ouverture en décembre 2023)

(ouverture en décembre 2023) Paris - Pau via Bordeaux, Dax, Bayonne (ouverture en 2024) Le réseau ferroviaire transfrontalier de nuit reliant la France à l’Europe s’agrandira lui aussi dans un futur proche : Paris – Berlin (ouverture prévue fin 2023 par ÖBB)

(ouverture prévue fin 2023 par ÖBB) Paris – Venise (ouverture prévue en juin 2024 par Midnight Train ; via Dijon , Milan , Brescia , Vérone , Padoue et Mestre )

(ouverture prévue en juin 2024 par Midnight Train ; via , , , , et ) Paris – Varsovie (ouverture prévue en 2024 par PKP)

(ouverture prévue en 2024 par PKP) Lyon et Montpellier desservis par le Zurich – Barcelone (ouverture prévue en 2024 par ÖBB)

desservis par le (ouverture prévue en 2024 par ÖBB) Paris – Barcelone (ouverture prévue le 15 décembre 2024 par Midnight Train ; via Dijon , Perpignan , Figueres et Gérone )

(ouverture prévue le 15 décembre 2024 par Midnight Train ; via , , et ) Paris - Madrid (ouverture prévue fin 2024 par Trenitalia et Midnight Train ; via Barcelone )

(ouverture prévue fin 2024 par Trenitalia et Midnight Train ; via ) Paris - Rome (ouverture prévue en 2024 par Midnight Train ; via Florence )

(ouverture prévue en 2024 par Midnight Train ; via ) Paris - Porto (ouverture prévue en 2024 par Midnight Train)

(ouverture prévue en 2024 par Midnight Train) Lille, desservis par le Amsterdam – Barcelone (ouverture prévue au printemps 2025 par European Sleeper ; via Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueres et Gérone)

Conseils pratiques

Voyager en train de nuit sur de longues durées à travers l’Union européenne nécessite de bien préparer son voyage. Voici quelques conseils pratiques d’ordre général. Il reste conseillé de vérifier les règles appliquées par les compagnies ferroviaires sur leurs sites internet.

Voyager avec des enfants

La plupart des compagnies proposent des tarifs réduits pour les enfants en dessous de 11 ou 12 ans, voire la gratuité s’ils partagent la couchette des parents (jusqu’à 5 ans pour ÖBB). Toute la famille peut voyager ensemble dans un compartiment privé ou demander des cabines adjacentes. De plus, les couchettes contiennent des filets de sécurité pour prévenir d’éventuelles chutes.

Accessibilité

L’étroitesse des trains de nuit peut poser des contraintes importantes pour les personnes à mobilité réduire. Chaque compagnie dispose d’aide à l’accessibilité au train, que le voyageur doit réserver. Par exemple, les Nightjet autrichiens exigent que la demande d’aide par formulaire ait été déposée au minimum 48 heures à l’avance pour les voyageurs internationaux. Une aide gratuite à l’embarquement et au débarquement est prévue par la compagnie, offre non disponible pour Snälltåget en Suède. Pour cette compagnie, les fauteuils électriques ne peuvent pas rentrer dans le train et les fauteuils non-électrique doivent être traités comme des bagages.

Tous les chiens d’assistance sont admis dans les trains de nuit, mais doivent être identifiables par des signes distinctifs officiels et posséder un passeport pour chiens d’utilité.

Animaux de compagnie

Voyager de nuit avec son animal de compagnie est possible, sous certaines conditions. Parfois, il est obligatoire de réserver un compartiment entier ou de n’amener son animal que dans les zones du train où il est autorisé. Les petits animaux peuvent voyager gratuitement, dans la mesure où ils sont dans des cages (dimensions sur les sites). Les animaux plus imposants (à partir de 6/10 kilos) doivent en général avoir leur propre billet (7 euros en France). Pour tous les voyages transfrontaliers dans l’UE, le voyageur doit disposer du passeport européen de l’animal, d’un certificat d’identification et d’un carnet de santé prouvant que l’animal est vacciné contre la rage.

Services proposés à bord des trains

Toutes les lignes prévoient au moins deux ou trois offres à des prix différents, allant des places assises inclinables à des couchettes et des compartiments privés. Plus luxueux encore, les trains de nuit de Midnight Trains à l’horizon 2024 doivent être de vrais “hôtels sur rails”, pour des prix qui doivent, selon les porteurs du projet, rester comparables à ceux de la SNCF.

L’offre de restauration diffère selon le type de billet. Pour la compagnie autrichienne ÖBB et ses Nightjet, les billets voitures-lits comprennent une boisson d’accueil, le repas du soir et le petit-déjeuner, boissons chaudes à volonté. La gamme intermédiaire comprend le petit-déjeuner, tandis que le billet en place assise nécessite l’achat des boissons et snacks auprès du personnel. Snälltåget précise que l’offre pour les trajets en Suède, pour lesquels un restaurant est disponible, diffère de celle, plus réduite, pour les voyages vers l’Allemagne.

Pass Interrail

Les Pass Interrail comprennent certains trains de nuit à travers l’Union. Une réservation est obligatoire pour pouvoir voyager en train de nuit par Interrail, possible par internet, téléphone ou dans une gare ferroviaire.