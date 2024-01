[Quiz] Connaissez-vous… les pays membres de l’Union européenne ?

L’Union européenne compte aujourd’hui 27 Etats membres. Saurez-vous tous les retrouver ? Testez vos connaissances grâce à ce quiz.

Depuis 1957, l’Union européenne s’est étendue, intégrant peu à peu de nouveaux Etats en son sein. Aujourd’hui 27 pays la composent. Saurez-vous tous les retrouver en moins de 5 minutes ?

Comment jouer ? Cliquez sur “Play quiz” pour lancer la partie. Vous disposez alors de 5 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses. Ecrivez ensuite les noms des pays membres de l’Union européenne. L’ordre n’a aucune importance. Vous disposez d’un nombre illimité d’essais. Une fois la partie commencée, si vous donnez votre langue au chat, cliquez sur “give up” pour afficher les bonnes réponses. N’hésitez pas à refaire le quiz pour améliorer votre score et à le partager avec vos amis.

A sa création en 1957, l’Union européenne (alors Communauté économique européenne) comptait 6 Etats membres. Le premier élargissement intervient en 1973, donnant naissance à l’Europe des 9. Puis l’Europe des 10 en 1981, l’Europe des 12 en 1986 et l’Europe des 15 en 1995. Le cinquième élargissement, qui intervient en 2004, est le plus important : 10 pays rejoignent l’Union européenne, qui se compose désormais de 25 Etats membres. Deux autres la rejoindront en 2007 pour former l’Europe des 27. Un 28ème pays rejoint l’UE en 2013, avant qu’un autre ne la quitte en 2020. Depuis l’Union européenne est ainsi composée de 27 Etats membres.