[Infographie] Le rôle du Parlement européen

Valentin Ledroit et Eva Laude

Le Parlement européen est l’une des sept institutions de l’Union européenne. Découvrez ses pouvoirs, sa composition et son fonctionnement dans cette infographie.

Le Parlement européen représente les citoyens européens. C’est la seule institution de l’UE élue au suffrage universel direct à un tour, tous les cinq ans (depuis 1979).

Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024.

Quels sont les pouvoirs du Parlement européen ?

Le Parlement européen a trois pouvoirs :

Législatif : Le Parlement européen vote les “lois européennes” (directives, règlements etc.) avec le Conseil de l’Union européenne , colégislateur. Il débat, amende (modifie) et approuve (ou rejette) les textes proposés par la Commission européenne .

C’est la Commission européenne qui détient le pouvoir d’initiative législative. Le Parlement peut proposer des rapports d’initiative législative, dont la Commission peut s’emparer.

Contrôle : Le Parlement européen contrôle l’action de la Commission européenne . Il élit son président, investit les commissaires après les avoir auditionnés et peut censurer la Commission européenne et la forcer à démissionner.

Budgétaire : Le Parlement européen vote le budget de l’Union européenne chaque année, avec le Conseil de l’UE.

Quelle est la composition du Parlement européen ?

Entre 2019 et 2024, le Parlement européen compte 705 députés. Il en comptera 720 pour la mandature 2024-2029.

Par nationalité : chaque Etat membre élit un certain nombre de députés européens en fonction de la taille de sa population.

Les Etats membres avec le plus de députés européens (2024-2029) : Allemagne (96), France (81) et Italie (76). Les Etats membres avec le moins de députés européens (2024-2029) : Lettonie et Slovénie (9), Estonie (7), Chypre, Luxembourg et Malte (6).

Par groupe politique : une fois élus, les eurodéputés se regroupent par affinités politiques. Actuellement l’hémicycle compte 7 groupes politiques et plusieurs eurodéputés non-inscrits (2019-2024) :

Quels sont les partis politiques des eurodéputés français ? La Gauche : La France insoumise – Gauche républicaine et socialiste

S&D : Parti socialiste – Place publique – Nouvelle Donne

Verts : Les Ecologistes – Régions et peuples solidaires

Renew : Renaissance – Modem – Horizons – Parti radical

PPE : Les Républicains – Les Centristes

CRE : Reconquête

ID : Rassemblement national À LIRE AUSSI Qui sont les 79 députés européens français ?

Comment fonctionne le Parlement européen ?

Les eurodéputés travaillent en commission parlementaire (à Bruxelles) : chaque député est membre d’une ou de plusieurs commissions. On en compte 20 permanentes (Affaires étrangères, Agriculture, Environnement) ainsi que des sous-commissions, des commissions spéciales et des commissions d’enquête. C’est là que les législations sont examinées de près et que les principales modifications sont apportées.

La commission de l’Environnement est la plus grande commission du Parlement européen avec 88 membres.

Les députés européens votent les textes lors des séances plénières (à Strasbourg, et parfois à Bruxelles lors des “mini-sessions”). Environ une fois par mois, les députés se réunissent dans l’hémicycle pour adopter ou rejeter les textes législatifs.