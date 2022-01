Le Topo #4 - UE ou Otan ? | D'où vient le budget ? | Présidente du Parlement

Valentin Ledroit, Vincent Lequeux et Boran Tobelem

Quatrième volet de notre série consacrée aux essentiels de l’Union. Aujourd’hui, on vous explique comment la défense européenne se partage entre UE et Otan, on détaille les sources de financement de l’UE, on découvre la nouvelle cheffe du Parlement européen et on revient sur la mission de la Banque centrale européenne face à l’inflation. Avec un quiz pour bien démarrer…

LE QUIZ

Que représentent les étoiles

du drapeau européen ?

Déjà présent sur le fronton de nos écoles et celui de nombreuses mairies, le drapeau européen a été accroché sous l’Arc de triomphe le 1er janvier pour célébrer le lancement de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). Mais que représentent ces douze étoiles sur fond bleu ?

Le nombre d’Etats membres des Communautés européennes lors de l’adoption du drapeau. L’harmonie et la perfection. Le nombre de mois de l’année.

Quelles règles l’UE s’est-elle fixée et dans quel but ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

La défense européenne et l’Otan

Bruit de bottes. En novembre, la Russie a commencé à rassembler des troupes à sa frontière avec l’Ukraine. Près de 100 000 soldats s’y trouveraient actuellement, faisant planer la menace d’une invasion du pays.

Revendications. L’Ukraine aimerait rejoindre l’Otan. Moscou s’y oppose et veut être assuré que l’Alliance atlantique ne s’agrandira pas. Une condition inenvisageable pour les Occidentaux.

Coopération. Créée au tout début de la Guerre froide (1949) pour rassembler les pays de l’Ouest face à la menace soviétique, l’Otan joue toujours un rôle majeur dans la défense du territoire européen.

Intégration. Ses membres s’engagent à se protéger mutuellement en cas d’agression extérieure, partagent une structure de commandement militaire et prennent des décisions communes en matière de défense.

Neutres. Sur les 30 Etats de l’organisation, 21 sont membres de l’UE. Chypre, l’Autriche, l’Irlande, Malte, la Suède et la Finlande n’en font pas partie.

Gros bâton. Principale puissance mondiale, les États-Unis financent 70 % des dépenses militaires de l’organisation - et 20 % de son budget de fonctionnement.

Défense européenne. Mais à côté du “parapluie militaire américain”, l’Union européenne mène une politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Celle-ci lui permet de mener des opérations extérieures, seule ou avec l’organisation transatlantique, comme dans les Balkans ou en Afghanistan.

Plus autonome. Depuis plusieurs années, l’UE cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis et à augmenter son autonomie stratégique. En développant sa politique commune et ses capacités militaires, elle entend devenir une puissance plus crédible en matière de défense, sans renier ses liens avec l’Otan.

L’IMAGE

Une nouvelle pièce de 2 euros circule depuis le 1er janvier. Présentée en décembre par le secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune (voir photo), elle a vocation à “incarner la présidence française du Conseil de l’Union européenne et marquer le 20e anniversaire de la mise en circulation de la monnaie unique”, indique le gouvernement français. Elle est ornée d’un chêne et d’un olivier représentant la force, la sagesse et la nature.

Elle doit être frappée à 30 millions d’exemplaires par la Monnaie de Paris à Pessac, en Gironde, comme toutes les pièces en France. Contrairement aux billets, qui sont fabriqués dans l’une des 11 imprimeries européennes sous l’égide de la Banque centrale européenne (BCE), les pièces en euros relèvent de la compétence des autorités nationales – la BCE doit cependant approuver le volume total de pièces qu’un pays peut émettre. On compte aujourd’hui près de 7 milliards de pièces de 2 euros en circulation dans le monde.

FOCUS

D’où vient le budget de l’Union européenne ?

Gros sous. En 2022, l’Union européenne prévoit de dépenser 170 milliards d’euros.

Priorités. Comme depuis de nombreuses années désormais, l’essentiel de ces dépenses est consacré à la politique agricole commune (PAC) et à la politique régionale – chacune comptant pour un tiers du budget total. Viennent ensuite la recherche et l’innovation (8 %), l’action extérieure (7,5 %) ou encore les frais administratifs liés au fonctionnement des institutions (6 %).

Part du lion. D’où vient cet argent ? Des Etats membres pour les deux tiers : ceux-ci versent chaque année une contribution en fonction de leur richesse (revenu national brut).

Petite monnaie. Pour le reste, l’UE est financée par une petite partie de la TVA des Etats (11 %), par les droits de douane aux frontières extérieures (10,5 %)… et par d’autres pays comme le Royaume-Uni, qui règle encore les factures contractées avant son départ en 2020.

Plus loin. La Commission veut aussi compléter ces sources de financement. Après une taxe sur le plastique non recyclé lancée en 2021, elle a proposé trois nouvelles recettes, qui pourraient rapporter 17 milliards d’euros par an à partir de 2026.

Taxes. Deux d’entre elles seraient issues de mécanismes environnementaux, la troisième du futur impôt mondial sur les multinationales.

LA PERSONNALITÉ

Roberta Metsola

Cadeau d’anniversaire. Le 18 janvier dernier, jour de son 43e anniversaire, la conservatrice maltaise Roberta Metsola a été élue présidente du Parlement européen. Elle remplace ainsi le social-démocrate italien David Sassoli, décédé quelques jours avant la fin de son mandat.

Sans surprise. Après les élections européennes de mai 2019, le Parti populaire européen (PPE, conservateur), les sociaux-démocrates (S&D) et les libéraux (Renew) s’étaient entendus sur une alternance gauche/droite à la tête de l’hémicycle. La nouvelle présidente entame ainsi un mandat de deux ans et demi, jusqu’aux prochaines élections européennes.

Droits des femmes. Ombre au tableau pour la troisième femme à accéder à ce poste : son opposition à l’IVG, totalement interdite dans son pays d’origine. Roberta Metsola a cependant affirmé que les positions du Parlement européen passeraient avant les siennes. Elle est par ailleurs réputée modérée, voire progressiste sur les questions liées à l’état de droit, à l’immigration ou encore aux droits des communautés LGBT.

Carrière européenne. Docteure en droit et diplômée du Collège d’Europe à Bruges, elle a effectué le début de sa carrière à Bruxelles dans des institutions liées à l’Union avant de rejoindre les bancs du Parlement européen. Après deux tentatives en 2004 et 2009, elle devient eurodéputée en 2013, puis première vice-présidente de l’assemblée en 2020. Moins de deux ans après, elle en occupe la plus prestigieuse fonction.

LE CHIFFRE

5 %

Record. C’est la hausse des prix dans la zone euro en 2021. Un chiffre inédit depuis le lancement de la monnaie unique il y a 20 ans.

Grand écart. Derrière cette moyenne, de grandes divergences entre les 19 pays de la zone : moins de 3 % d’inflation à Malte, 12 % en Estonie ! Et 3,4 % pour la France.

Mission. On est loin des 2 % que la Banque centrale européenne (BCE) doit tenter de maintenir pour éviter une “spirale inflationniste”. Le risque : que la hausse des prix entraîne celle des salaires (comme aux Etats-Unis actuellement)… puis celle de la consommation et des coûts pour les entreprises… qui voudront alors de nouveau augmenter leurs prix…

Alors qu’est-ce qu’on fait ? Face à ce risque, la BCE a plusieurs cordes à son arc. La principale : faire varier les taux d’intérêt de l’argent qu’elle prête aux banques commerciales (taux directeurs). Le principal taux (refinancement) est égal à 0 depuis 2016 : s’il remontait, on peut s’attendre à ce que les banques commerciales augmentent elles aussi les taux d’intérêt de leurs prêts aux particuliers et entreprises… donc que ceux-ci consomment et investissent un peu moins… donc que l’emballement des prix s’atténue.

Inflexible. Sauf que Christine Lagarde, présidente de la BCE, ne compte pas toucher à ces taux pour le moment. Elle l’a encore répété jeudi dernier : l’inflation - due pour l’essentiel à l’explosion des prix de l’énergie - est temporaire. Et agir sur les taux risque de “fragmenter” encore un peu plus les économies de la zone euro. Une position qui suscite de vifs débats, y compris au sein de la BCE…