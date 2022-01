La série des pièces en euros comprend huit valeurs : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cent(ime)s, 1 et 2 euros. Celles-ci peuvent être utilisées indifféremment dans tous les pays de la zone euro.

Pièces en euros - Crédits : Floortje / iStock

Les pièces comportent une face commune (le revers) et une face nationale (l’avers).

La face commune

Les pièces en euros ont été dessinées par Luc Luycx, de la Monnaie royale de Belgique. Elles montrent l’Union européenne ou l’Europe et symbolisent l’unité de l’UE. Les faces communes des huit pièces en euros comportent des graphismes différents.

L’émission des pièces en euros relève de la compétence des autorités nationales, et non de la Banque centrale européenne (BCE). En France, la Banque de France met en circulation les pièces émises par le Trésor. Il revient toutefois à la BCE d’approuver le volume de pièces que les pays de la zone euro peuvent émettre.

Les pièces de 10, de 20 et de 50 cent(ime)s et celles de 1 et de 2 euros montrent soit l’Union européenne avant son élargissement le 1er mai 2004, soit une carte géographique de l’Europe au 1er janvier 2007. Les pièces de 1, 2 et 5 cent(ime)s présentent sur un globe la position de l’Europe par rapport à l’Afrique et à l’Asie.

Diamètre (en mm) : 25,75

Epaisseur (en mm) : 2,20

Masse (en g) : 8,50

Forme : ronde

Couleur : argent (anneau extérieur) et or (partie centrale)

Composition : cupro-nickel (anneau extérieur) et trois couches - laiton de nickel, nickel, laiton de nickel - (partie centrale)

Tranche : gravure en creux sous de fines cannelures Diamètre (en mm) : 23,25

Epaisseur (en mm) : 2,33

Masse (en g) : 7,50

Forme : ronde

Couleur : or (anneau extérieur) et argent (partie centrale)

Composition : laiton de nickel (anneau extérieur) et trois couches - cupro-nickel, nickel, cupro-nickel (partie centrale)

Tranche : lisse et cannelée en alternance Diamètre (en mm) : 24,25

Epaisseur (en mm) : 2,38

Masse (en g) : 7,80

Forme : ronde

Couleur : or

Composition : alliage or nordique

Tranche : cannelures épaisses (tranche à festons) Diamètre (en mm) : 22,25

Epaisseur (en mm) : 2,14

Masse (en g) : 5,74

Forme : dite de la “fleur espagnole“

Couleur : or

Composition : alliage or nordique

Tranche : unie Diamètre (en mm) : 19,75

Epaisseur (en mm) : 1,93

Masse (en g) : 4,10

Forme : ronde

Couleur : or

Composition : alliage or nordique

Tranche : cannelures épaisses (tranche à festons) Diamètre (en mm) : 21,25

Epaisseur (en mm) : 1,67

Masse (en g) : 3,92

Forme : ronde

Couleur : cuivrée

Composition : acier cuivré Tranche : lisse Diamètre (en mm) : 18,75

Epaisseur (en mm) : 1,67

Masse (en g) : 3,06

Forme : ronde

Couleur : cuivrée

Composition : acier cuivré

Tranche : lisse avec sillon Diamètre (en mm) : 16,25

Epaisseur (en mm) : 1,67

Masse (en g) : 2,30

Forme : ronde

Couleur : cuivrée

Composition : acier cuivré

Tranche : lisse

La face nationale

Contrairement à la face commune, le motif de l’avers (la face nationale) symbolise le pays d’émission. Chaque Etat membre est donc libre d’y faire figurer des personnalités ou des emblèmes nationaux. L’Autriche a par exemple choisi huit motifs différents, représentant des fleurs, des styles architecturaux et des personnages éminents de son histoire. De la pacifiste Bertha von Suttner sur la pièce de 2 euros aux edelweiss et gentianes sur celles de 1 et de 2 centimes, en passant par Wolfgang Amadeus Mozart sur celle de 1 euro. A l’inverse, l’Estonie a choisi de faire figurer une carte géographique du territoire ainsi que le nom du pays sur l’ensemble des pièces.

Chaque Etat membre peut faire figurer sur l’avers des pièces ses symboles nationaux - Crédits : Blade_kostas / iStock

Les pays doivent cependant informer la Commission européenne s’ils ont l’intention d’émettre un nouveau dessin sur leurs faces nationales. Depuis le 1er janvier 2022, à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’UE (PFUE), une nouvelle pièce est ainsi émise en France. Douze millions d’exemplaires de 1 et 2 euros, réalisés par la Monnaie de Paris, sont déjà en circulation pour marquer également le vingtième anniversaire du passage à la monnaie unique. Hormis la Belgique et l’Espagne qui avaient changé de pièces en même temps que de souverains, aucun Etat membre de l’Union européenne n’avait pour le moment entrepris cette démarche.

De la même manière, les Etats membres peuvent également émettre deux pièces commémoratives de 2 euros par an. La face commune reste identique, mais leur face nationale comporte alors un dessin commémoratif. Seules les pièces de deux euros peuvent faire l’objet de ces opérations. Elles commémorent souvent un événement historique ou marquent un évènement important, à l’instar des Jeux olympiques célébrés en 2004 sur les pièces grecques. Certaines pièces commémoratives ont été émises conjointement, comme en mars 2007 pour le cinquantième anniversaire du traité de Rome. Ces pièces peuvent être utilisées comme toutes les autres.