Le Topo #16 - Fiscalité | Christine Lagarde | Pêche

Après une pause estivale, le Topo fait son grand retour. Dans ce 16e numéro, on va parler gros sous avec les questions fiscales, mais également poissons avec la politique commune de la pêche. On reviendra sur le parcours de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. Et on fera un petit retour trente ans en arrière, quand les Français ratifiaient le traité de Maastricht. Mais avant cela, place au quiz !