2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde

Avec près de 15°C en 2023, la température moyenne mondiale a largement dépassé le précédent record de 2016, selon les données du programme européen Copernicus.

En 2023, le monde a connu en moyenne des températures supérieures de 1,48°C à celles de 1850-1900. Elles étaient de +0,17°C en 1965 - Données : C3S / ECMWF - Graphique : Toute l’Europe

Le climat s’emballe. En 2023, le monde a connu une température moyenne de 14,98°C. L’année qui vient de s’écouler dépasse ainsi le précédent record de 2016, qui s’était établi à 14,81°C. Ces données ont été dévoilées mardi 9 janvier par le programme européen d’observation de la Terre, Copernicus.

Dans le détail, 2023 a été 1,48°C plus chaude que la période de référence 1850-1900. Et pour la première fois, tous les jours de l’année ont dépassé de 1°C la moyenne de la période 1850-1900. Autre fait inédit : deux jours de novembre ont même été plus chauds de 2°C.

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, provenant en particulier de l’utilisation des combustibles fossiles, réchauffent le climat. Deux de ces gaz, le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4), ont atteint des niveaux records de concentration dans l’atmosphère en 2023, précisent également les chercheurs européens. Le phénomène météorologique El Niño dans l’océan Pacifique a par ailleurs débuté l’année dernière, participant à l’augmentation des températures mondiales.

Le service de Copernicus sur le changement climatique (C3S) rend compte des variations de la température à la surface des terres et des océans. Ses résultats sont fondés sur des mesures provenant de satellites dans l’espace et de stations au sol.