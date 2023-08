Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, confirme Copernicus

Avec 16,95°C, la moyenne des températures mondiales a été plus élevée que jamais en juillet, selon les données du programme spatial de l’Union européenne Copernicus, dévoilées ce mardi 8 août.

Comme d’autres pays, la Roumanie a connu des vagues de chaleur cet été - Crédits : lcva2 / iStock

16,95°C. Le mois de juillet 2023 marque un record mondial. Mardi 8 août, le programme européen d’observation de la Terre Copernicus a fait savoir que la température moyenne avait été la plus élevée jamais enregistrée. Juillet 2023 dépasse ainsi de 0,33°C le précédent record de juillet 2019.

La nouvelle n’est pas une surprise. Les scientifiques des services de Copernicus avaient déjà prévenu à la fin du mois dernier que le mercure s’emballait sur Terre et que le record était en passe d’être battu. “Au cours des première et troisième semaines du mois, les températures ont également dépassé temporairement le seuil de 1,5°C au-dessus du niveau préindustriel - une limite fixée dans l’Accord de Paris”, précise le bulletin. Une première pour un mois de juillet.

Juillet 2023 dépasse largement le précédent record de température de 2019 - Crédits : C3S/ECMWF

Aucun continent ne semble épargné. Des vagues de chaleur ont touché plusieurs régions d’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Un contexte propice aux incendies de forêt, comme ceux qui ont touché le Canada ou la Grèce. Des vagues de chaleur marine se sont aussi développées au sud du Groenland et dans la mer du Labrador (entre le Canada et le Groenland), dans le bassin des Caraïbes et en mer Méditerranée.

Copernicus est un programme de l’Union européenne, mis en œuvre avec l’Agence spatiale européenne (ESA). Grâce à ses satellites et ses installations au sol, il sert à suivre le changement climatique, surveiller les milieux marins, l’atmosphère et les terres. Les données fournies par Copernicus sont aussi mobilisées dans les situations d’urgence, comme les catastrophes naturelles, et pour des services de sécurité.