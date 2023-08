Incendies : les surfaces de forêts brulées en Europe supérieures à la moyenne des dernières années

Si les feux de forêt et la superficie partie en fumée sont en-deçà des niveaux de 2022, ils n’en restent pas moins largement supérieurs à la moyenne de ces dernières années, selon Copernicus.

En Grèce, l’île de Rhodes a vu près de 15 % de sa superficie brûler entre le 18 et le 28 juillet dernier - Crédits : thelefty / iStock

Grèce, Italie, Chypre… les pays méditerranéens ne comptent plus les incendies qui ravagent leurs forêts cet été. Portés par des températures caniculaires au mois de juillet, les départs de feux ont été plus nombreux en 2023 qu’en moyenne sur la période 2006-2022. Au 5 août, le programme d’observation de la Terre Copernicus en a ainsi recensé 1 014, contre un peu moins de 600 en moyenne les 15 dernières années.

La superficie cumulée (en hectares) de forêts brulées entre 2006 et 2022 (moyenne, en bleu) et en 2023 (en rouge) - Crédits : système européen d’information sur les feux de forêts

Ces écarts se retrouvent dans la superficie d’arbres partis en fumée depuis le début de l’année. Toujours au 5 août, 242 000 hectares ont ainsi été détruits par les flammes contre 185 000 en moyenne ces dernières années, soit une augmentation de 30 % de la surface brûlée en Europe. Les Etats membres de l’Union européenne sont toutefois bien inégaux face au phénomène : l’augmentation atteint 55 % en Italie et 175 % en Grèce. Si ces ordres de grandeur sont inquiétants, ils restent inférieurs à ceux de 2022. A la même date un an plus tôt, 612 000 hectares avaient déjà été ravagés par les incendies.

Confrontée à d’importants incendies, Chypre a annoncé ce lundi avoir activé le mécanisme de protection civile européen pour lutter contre les feux. Grâce à ce dispositif, l’Union a pour le moment mobilisé deux Canadair stationnés en Grèce.