Feux de forêt en Grèce : l’Union européenne mobilisée

Confrontée à une vague de chaleur sans précédent, la Grèce fait face à des incendies dévastateurs. Pour les combattre, plusieurs Etats européens lui ont apporté une aide à travers le mécanisme de protection civile.

Mobilisé contre les feux de forêt en Grèce, le mécanisme européen de protection civile comprend les 27 Etats membres de l’Union européenne et 9 pays tiers - Crédits : Alexandros Michailidis / iStock

La Grèce est actuellement confrontée à la vague de chaleur la plus longue de son histoire. Selon l’Observatoire national d’Athènes, le centre du pays et la péninsule de Péloponnèse ont enregistré des températures entre 45°C et 46,4°C dimanche 23 juillet.

Des feux de forêts se sont déclarés dans tout le pays, notamment à partir du 17 juillet sur l’île de Rhodes, où 12 localités et plus de 30 000 personnes ont été évacuées.

Pour y faire face, Athènes a fait appel le 18 juillet au mécanisme européen de protection civile (MEPC). Dès son activation, la France a envoyé deux Canadair et un avion de reconnaissance, tandis que l’Italie a fourni deux Canadair. Des avions qui proviennent de la flotte rescEU, une réserve de capacités européennes d’urgence.

Des équipes de lutte contre les incendies, comprenant des véhicules d’urgence, des hélicoptères et des centaines de pompiers ont par ailleurs été dépêchés sur place, notamment par la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie. Des hélicoptères et des avions ont également été prêtés par la Jordanie, la Turquie et Israël.

Autre pan du MEPC, le système satellitaire Copernicus produit des cartes satellites d’évaluation des dommages relatives aux zones touchées par les incendies forestiers, permettant d’améliorer la coordination et l’efficacité.

Lancé en 2001 par la Commission européenne, le Mécanisme européen de protection civile permet aux pays participants de coordonner leur aide face à des situations d’urgence. Outre les 27 Etats de l’UE, neuf pays tiers en sont membres : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Turquie et l’Ukraine.

Ce mécanisme est souvent utilisé pour lutter contre les feux de forêts, de plus en plus récurrents en raison du réchauffement climatique. Il a également été utilisé en réponse à la guerre en Ukraine, à la pandémie de Covid-10 ou à des inondations comme celles qui ont frappé le Pakistan en 2022.