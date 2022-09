Sobriété énergétique : quelles sont les mesures prises par nos voisins européens ?

Envolée des prix de l'énergie, moins d'importations de gaz russe, changement climatique… Face à ces enjeux, les pays de l'Union européenne mettent en place des mesures pour réduire leur consommation d’énergie. Allemagne, Italie, Lituanie… Focus sur les initiatives adoptées par plusieurs pays en Europe.

Mesure symbolique, la pyramide du Louvre à Paris (ici en 2015) est éteinte chaque soir à 23h au lieu de 1h du matin - Crédits : Kwanchai_Khammuean / iStock

Le défi est de taille. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, l’Union européenne cherche à se débarrasser de sa dépendance aux énergies fossiles russes, tandis que le Kremlin baisse drastiquement ses exportations de gaz vers l’ouest. Au point de faire craindre aux Européens des pénuries cet hiver.

C’est pourquoi les Etats membres de l’UE se sont mis d’accord cet été pour réduire de 15 % leur consommation de gaz d’ici au printemps (par rapport à la moyenne des quatre dernières années). Cette mesure a été complétée par une obligation de réduire la consommation d’électricité aux heures de pointes, proposée le 7 septembre dernier par la Commission européenne. Vendredi 30 septembre, les Etats membres ont finalement validé les objectifs de réduction globale de 10 % de la consommation d’électricité et ledit objectif de 5 % de la consommation d’électricité lors des pics de demande (voir encadré en bas de l’article). En matière de sobriété énergétique, que font les pays européens pour préparer l’hiver ?

Allemagne

Bien souvent, ces mesures de sobriété énergétique dans les Etats membres sont prévues pour durer. Comme en Allemagne, où le plan du gouvernement dirigé par Olaf Scholz est de réduire la consommation de gaz de 2 à 2,5 %, et de faire économiser aux ménages, entreprises et administrations 10,8 milliards d’euros sur deux ans.

Concrètement, les bâtiments publics doivent être chauffés à 19 degrés maximum depuis le 1er septembre, à l’exception des services essentiels comme les hôpitaux. L’eau chaude est par ailleurs coupée pour le lavage des mains. Concernant les monuments souvent éclairés la nuit, à l’image de la porte de Brandebourg à Berlin, leur illumination est interdite (sauf lorsqu’elle contribue à la sécurité routière).

Pour les particuliers, il est interdit de chauffer les piscines avec des systèmes trop énergivores. A partir du du 1er octobre, un décret obligera les propriétaires à optimiser les systèmes de chauffage des logements.

Autriche

Les ministres autrichiens de l’Énergie et de l’Économie ont présenté le 12 septembre le plan “Mission 11”, une liste de conseils adressés aux foyers pour faire économiser jusqu’à 11 % d’énergie par ménage. Cela inclut des mesures de réduction du chauffage ou encore d’économies sur l’éclairage.

Au niveau local, de nombreuses communes ont décidé de ne plus illuminer leurs ponts et leurs monuments après 23h. Appréciée des habitants comme des touristes, la grande patinoire habituellement installée sur la Rathausplatz à Vienne pourrait fonctionner au ralenti entre janvier et mars 2023. Le pays compte par ailleurs mettre en place certaines restrictions pour les illuminations des fêtes de fin d’année : la capitale prévoit d’ouvrir son marché de Noël une semaine plus tard qu’en 2021. Quant aux chemins de fer ÖBB, l’équivalent de la SNCF en France, ils ont annoncé qu’ils baisseraient la température dans tous les bureaux et les gares et qu’ils favoriseraient l’utilisation des trains économes en énergie.

Le gouvernement pourrait prendre de nouvelles mesures dans les prochains mois en amendant la loi autrichienne d’efficacité énergétique. Adoptée en 2014, elle avait déjà été modifiée en 2020.

Espagne

Au cœur de l’été, le gouvernement espagnol a approuvé un plan d’économies d’énergie. Il dispose que les lieux publics fermés ne devront pas être climatisés à moins de 27 degrés et chauffés à plus de 19 degrés. Consigne a été donnée aux commerces de plonger leurs vitrines dans le noir dès 22h. Ces derniers ont aussi l’obligation d’afficher les mesures d’économie et ont dû s’équiper de portes automatiques afin d’éviter le gaspillage d’énergie. Des contrôles exceptionnels de l’efficacité énergétique de certains bâtiments sont prévus d’ici à la fin de l’année.

Les autorités espagnoles ont également fait savoir que de nouvelles mesures seraient prises avant l’hiver.

Grèce

En Grèce, le gouvernement mène de son côté une campagne de sensibilisation pour les économies d’énergie. En septembre, 23 propositions ont été adressées aux citoyens pour faire baisser la facture, dont l’isolement des espaces inutilisés dans les logements ou des petits gestes du quotidien (débrancher les appareils plutôt que les mettre en mode veille,…). La Grèce a par ailleurs utilisé les fonds européens pour un programme national de recyclage et de remplacement des appareils électriques, doté de 150 millions d’euros. Concernant les administrations publiques, le pays a fixé plusieurs objectifs à court et long terme : réduire la consommation d’énergie de 10 % immédiatement et d’au moins 30 % d’ici à 2030.

Selon le ministre de l’Environnement Konstantínos Skrékas, la consommation grecque de gaz naturel a déjà diminué en septembre de 40 % par rapport à la même période l’année dernière.

Le plan de sobriété énergétique en France Dans l’Hexagone comme ailleurs, la sobriété n’est pas seulement une réaction à la volatilité des prix de l’énergie sur le marché ou au chantage russe sur le gaz, mais aussi une des réponses pour atténuer le changement climatique. Interviewé le 14 juillet dernier au sujet des conséquences de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron avait estimé qu’il fallait “entrer collectivement dans une logique de sobriété”. Le gouvernement devrait présenter son propre plan d’économie d’énergie le 6 octobre, avec une feuille de route par ministère. La France a déjà l’objectif de réduire de 10 % la consommation d’énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019. Une première pierre pour atteindre l’objectif de -40 % d’ici à 2050. La diminution de l’éclairage dans les gares ou encore une réduction de la publicité lumineuse ont été annoncées et plusieurs collectivités ont pris les devants. A Lille par exemple, il n’y a plus d’éclairage des bâtiments publics la nuit depuis le 5 septembre et les fontaines à eau n’ont pas été remises en fonctionnement.

Italie

Présenté le 6 septembre, le plan italien comprend des mesures similaires à celles des autres gouvernements européens. Cet hiver, il ne sera pas possible de chauffer à plus de 19 degrés les bâtiments publics ou les écoles. Dans le secteur résidentiel, il s’agira de baisser d’un degré le chauffage et d’attendre novembre pour allumer les radiateurs.

Du côté de l’industrie, le gouvernement avait engagé des discussions avec les entreprises afin de trouver les initiatives qui entraîneront les conséquences les plus faibles sur la production. L’Italie compte aussi maximiser la production d’électricité avec des centrales qui utilisent d’autres sources d’énergie que le gaz (charbon, fioul, biocarburants…).

Une inconnue demeure cependant. Lors des élections italiennes du 25 septembre dernier, le parti postfasciste Fratelli d’Italia est arrivé en tête et une nouvelle coalition d’extrême droite et de droite devrait prendre les rênes du pouvoir. Le nouveau gouvernement pourrait ainsi revenir sur certaines mesures ou en prévoir d’autres.

Début septembre, le ministère italien de la Transition écologique avait calculé que la réduction de la demande de gaz représentait 8,2 milliards de mètres cubes d’économies à réaliser. Le pays avait importé 29 milliards de mètres cubes de Russie en 2021, ce qui représentait 40 % des besoins italiens en gaz. La péninsule figurait ainsi parmi les pays européens les plus dépendants à l’énergie russe.

Lituanie

En Lituanie aussi, des initiatives ont été prises. Le gouvernement a calculé qu’il pouvait réduire de 20 % la consommation d’énergie du secteur public en deux ans. Cela comprend une extension du télétravail pour les agents, une réduction de la température à 16-17 degrés dans les bâtiments le week-end, mais aussi la fin de l’utilisation de l’eau chaude pour se laver les mains aux toilettes. Le ministère lituanien de l’Energie estime que 100 millions d’euros pourraient ainsi être économisés, sur les 800 millions d’euros en deux ans pour l’intégralité du plan national.

Les entreprises et les ménages sont aussi mobilisés. Il est conseillé aux premières de changer les fenêtres et d’installer des portes automatiques afin d’éviter les pertes de chaleur. Quant aux foyers, le gouvernement les incite à remplacer les chaudières inefficaces par des pompes à chaleur ou des systèmes plus économes en énergie.

Selon le gouvernement, l’abandon de la voiture personnelle au profit des transports en commun pourrait faire économiser près de 200 millions d’euros aux Lituaniens. Un temps envisagée, la proposition de limiter la vitesse maximale sur les autoroutes à 110 km/h pendant deux mois supplémentaires - d’octobre à mai, au lieu de novembre à mars habituellement - n’a pour l’instant pas été retenue.