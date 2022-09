Suède, Italie, Bulgarie… les dates et enjeux des prochaines élections dans l’Union européenne

De septembre à novembre, six élections nationales vont se dérouler dans les Etats membres de l’UE. Et certaines s’annoncent à haut risque pour l’Europe.

Des scrutins législatifs et présidentiels vont bientôt avoir lieu en Suède, Italie, Lettonie, Bulgarie, Autriche et Slovénie. Crédits : Toute l’Europe.

11 septembre : élections législatives en Suède

Les premiers scrutins de la rentrée européenne se déroulent en Suède : le 11 septembre, le pays tient ses élections générales, régionales et municipales. Les premières visent à renouveler les 349 sièges de la chambre unique du Parlement (Riksdag) pour 4 ans.

En tête des sondages, à près de 30 % des intentions de vote, se trouve le parti social-démocrate. Un score qui tient pour beaucoup à la popularité de sa cheffe de file, la Première ministre sortante Magdalena Andersson, qui entend notamment conclure l’adhésion de son pays à l’Otan. Aujourd’hui à la tête d’un gouvernement minoritaire (sans majorité au Parlement ni partenaires de coalition officiels), Mme Andersson devrait chercher à s’allier avec d’autres partis du centre et de la gauche en cas de nouvelle victoire.

Celle-ci est cependant loin d’être assurée : face à elle, l’opposition de droite est désormais menée dans les sondages par les Démocrates de Suède. Issu d’un groupe néonazi, ce parti d’extrême droite a opéré sa dédiabolisation depuis 2005 sous la coupe de Jimmie Åkesson. Aujourd’hui crédité de 20 à 23 % des intentions de vote, il est parvenu à marquer la campagne électorale par ses thèmes de prédilection : l’insécurité et l’immigration.

En troisième position, le parti conservateur des Modérés obtiendrait 16 à 18 % des voix. Si son leader Ulf Kristersson a exclu de former un gouvernement de coalition avec l’extrême droite, l’éventuel soutien sans participation des Démocrates de Suède pourrait toutefois lui permettre de prendre les rênes du pays.

25 septembre : élections générales en Italie

Plus au sud, les Italiens choisiront leurs députés et sénateurs le 25 septembre. Le scrutin devait se tenir entre février et mai 2023, mais le pays a connu en juillet 2022 sa quatrième crise politique en quatre ans. Les défections du Mouvement 5 étoiles (antisystème), puis de Forza Italia (droite) et de la Ligue (extrême droite) ont provoqué la chute du gouvernement hétéroclite de Mario Draghi.

Seule grande formation à ne pas avoir participé à ce gouvernement, le parti post-fasciste Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) est aujourd’hui en tête des sondages avec 23 à 25 % des intentions de vote. Issu en 2012 du Mouvement social italien, fondé par des adeptes de l’ancien dictateur Mussolini, il est aujourd’hui mené par Georgia Meloni. L’alliance conclue par cette dernière avec Forza Italia, de Silvio Berlusconi, et la Ligue de Matteo Salvini est largement donnée favorite du scrutin.

En février 2021, la nomination de M. Draghi à la tête du Conseil italien avait suscité l’enthousiasme des milieux européens et des marchés financiers. 18 mois plus tard, les mêmes s’inquiètent de la politique que pourrait mener ce trio marqué par l’euroscepticisme et ses accointances avec la Russie de Vladimir Poutine. Si la coalition a promis le “respect des alliances internationales, des engagements envers l’Alliance atlantique et du soutien à l’Ukraine face à l’invasion de la Fédération russe”, sa campagne met aussi particulièrement en avant “l’intérêt national” du pays.

Déjà marquée par une dette de plus de 150 % de son PIB, la fragile santé économique de la péninsule est susceptible de menacer les autres membres de l’UE. Premier bénéficiaire du plan de relance européen de 2020, l’Italie a aujourd’hui reçu un quart des 200 milliards d’euros qui doivent lui être alloués. Or les prochains versements de la Commission européenne dépendent aussi de la mise en œuvre de réformes auxquelles le pays s’est engagé. Des mesures que Mme Meloni souhaite réorienter pour alléger directement la facture énergétique des consommateurs.

En outre, la majorité des deux tiers des sièges au Conseil et au Sénat, nécessaire pour modifier la Constitution, est à la portée du trio. Celle-ci lui donnerait par exemple la possibilité de faire évoluer le régime parlementaire italien vers un régime semi-présidentiel, comme le souhaite Mme Meloni.

Face à elle, les forces de la gauche et du centre ne sont pour le moment pas parvenues à s’unir. Un projet d’alliance entre le Parti démocrate (23 % des intentions de vote) mené par Enrico Letta (sociaux-démocrates), le Mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte (antisystème) et le parti “Azione” de Carlo Calenda (centre droit) a fait long feu.

1er octobre : élections législatives en Lettonie

Le 1er octobre, les Lettons éliront les 100 députés de leur Parlement (Saiema) pour quatre ans. Selon les derniers sondages, près de la moitié des 19 partis en lice sont susceptibles d’obtenir au moins un siège, brouillant les projections sur la composition du futur gouvernement. Avec à peine plus de 8 % des intentions de vote, le parti Unité du Premier ministre sortant Krišjānis Kariņš (conservateur) mène actuellement la course en tête.

2 octobre : élections législatives en Bulgarie

Les Bulgares choisiront quant à eux leurs 240 députés le 2 octobre, le gouvernement pro-européen et anti-corruption de Kiril Petkov ayant chuté en juin après la défection de l’un des quatre partis de sa coalition. Il s’agit de la quatrième élection depuis avril 2021, le pays étant en proie à une importante crise politique. Début août, le parti conservateur pro-russe Gerb, mené par l’ancien Premier ministre Boïko Borissov, était en tête des sondages avec 24 % des intentions de vote, devant le parti de Kiril Petkov (22 %).

Octobre et novembre : élections présidentielles en Autriche et en Slovénie

Deux élections présidentielles doivent également se tenir, en Autriche le 9 octobre et en Slovénie en octobre-novembre (premier et second tours). Si dans les deux pays la fonction présidentielle est essentiellement honorifique, l’actuel président autrichien Alexander Van der Bellen, écologiste élu en 2016 face à l’extrême droite, a joué un rôle important lors de la crise politique de 2019. Il a ainsi pris la décision de nommer l’ex-présidente de la Cour constitutionnelle Brigitte Bierlein à la tête d’un gouvernement indépendant. Face à une extrême droite en hausse dans les sondages, M. Van der Bellen est candidat pour un second mandat.