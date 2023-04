[Carte] Que représente l’impôt sur le revenu dans les Etats membres de l’Union européenne ?

L’impôt sur le revenu (IR) est un prélèvement sur les fruits du travail, les rémunérations ou encore les loyers perçus par un contribuable. Il fait partie des recettes fiscales d’un Etat, avec les prélèvements sur les bénéfices et les salaires, les taxes prélevées sur les biens et les services, les impôts sur le patrimoine et les droits de mutation, ainsi que d’autres impôts et taxes. L’ensemble de ces rentrées fiscales représente en général plus de 90 % des recettes de l’Etat, le reste provenant des dividendes perçus par les autorités publiques ou encore des ventes de services et de biens appartenant à l’Etat.