Comment Erasmus+ peut-il promouvoir l’agroécologie ?

Depuis plus de 35 ans, le célèbre programme européen pour l’éducation et la formation ne cesse de se diversifier et d’embrasser des thématiques variées. L’agriculture et l’agroécologie ont ainsi réussi à se saisir des opportunités offertes.

Du 12 au 14 avril 2023, l’agence Erasmus+ France Education Formation a organisé à la Bergerie nationale de Rambouillet (Yvelines) un séminaire dédié à l’agroécologie - Crédits : Xenophôn / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

A première vue, difficile de trouver le rapport entre Erasmus+, le programme de l’Union européenne qui promeut la mobilité d’une grande variété de publics, et l’agroécologie, une forme d’agriculture plus respectueuse de l’environnement.

Pourtant Erasmus+ a la cote auprès des élèves et professeurs en agriculture. Si la filière ne représente en France que 3 % des effectifs, elle bénéficie de 8,4 % du budget alloué au programme en France. Entre 2014 et 2020, les mobilités d’apprenants du secteur agricole ont par exemple doublé par rapport à la période précédente. Pour les professionnels du secteur, ce n’est pas une surprise, la coopération européenne et internationale faisant partie depuis 2014 des cinq grandes missions de l’enseignement agricole à l’échelle nationale.

Comparer les approches sur l’agroécologie

Cet intérêt de la filière agricole pour Erasmus+ se conjugue désormais avec les nouvelles priorités du programme pour la période 2021-2027. Parmi celles-ci, “la problématique de la transition écologique est au centre de nos ambitions”, assure Sébastien Thierry, directeur général adjoint de l’agence Erasmus+ Education Formation en France.

Un Erasmus+ vert Début mars, l’agence Erasmus+ France Education Formation a ouvert un centre de ressources (SALTO) sur la transition écologique dont l’objectif affiché est d’accompagner le programme vers cette ambition environnementale. Ce centre fournit des supports pédagogiques ou des outils de communication. L’ensemble des référents “transition écologique” des agences Erasmus+ européennes s’y réuniront au printemps et à l’automne.

Or l’impact de l’agriculture sur l’environnement est loin d’être marginal. Ainsi, le secteur était responsable de 11,4 % des émissions de gaz à effet de serre en 2020 dans l’Union européenne. Se posent également de nombreux problèmes comme la pollution des sols et des eaux, la sécheresse ou la perte de biodiversité. Un ensemble de problématiques auxquelles l’agroécologie tente d’apporter des réponses.

Cette dernière se définit comme “une agriculture respectueuse de l’environnement, cherchant à la fois à améliorer le renouvellement de la biomasse, à assurer des conditions de sols favorables pour la croissance des plantes, à valoriser les interactions biologiques en utilisant les processus écologiques. Elle privilégie une agriculture rentable, plus autonome et plus locale”, explique le site internet de la Bergerie nationale de Rambouillet, un centre d’enseignement zootechnique qui depuis 2011 a fait de l’agroécologie l’orientation principale de son projet.

C’est dans l’enceinte de ce lieu créé sous Louis XVI et qui abrite désormais un pôle de formation en agriculture que s’est déroulé du 12 au 14 avril dernier un séminaire réunissant les acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans le domaine agricole. Organisé par l’agence Erasmus+ France Education Formation, ce premier événement du genre lancé sur le sol français était l’occasion pour la cinquantaine de participants issus de 12 pays européens de partager leurs différentes expériences et bonnes pratiques. Une chance également pour ces derniers de s’interroger sur la manière de mettre en œuvre l’agroécologie dans les projets Erasmus+ et plus largement dans leurs méthodes de travail au quotidien. Car ces modèles d’enseignement de l’agriculture varient d’un Etat à l’autre.

“Faire davantage confiance aux étudiants en les impliquant plus”, “changer la posture de l’enseignant”, “diversifier ses méthodes”… Durant plusieurs heures, les idées ont fusé sur les méthodes d’enseignement de chacun et les changements à apporter. La confrontation des idées et des expériences s’est en tout cas révélée “inspirante”, confient certains participants. Ils reconnaissent volontiers avoir rencontré chez leurs homologues présents ce jour-là d’éventuels futurs partenaires pour des projets Erasmus+.

Erasmus+ au service de l’enseignement agricole

L’autre aspect majeur de ce séminaire de trois jours réside dans le retour d’expérience sur des projets menés dans le cadre du programme. Parmi ceux-là, EducLocalFood, soutenu par la Bergerie nationale de Rambouillet entre 2018 et 2021 et qui a reçu le label “bonne pratique”.

Réunissant différentes structures en Autriche, Slovénie, Italie et Portugal, le projet a permis de réaliser deux études : “l’une sur les systèmes alimentaires locaux et durables (SALD) et l’autre sur les pratiques pédagogiques innovantes et un diagnostic des besoins en outils pédagogiques pour l’enseignement des SALD”, précise un porteur du projet. A cela s’ajoute un diagnostic des besoins en outils pédagogiques pour cet enseignement. Un ensemble de recherches préalables à la production d’un kit pédagogique “pour outiller les enseignants et formateurs” dans cinq langues.

Le projet a d’ores et déjà eu des retombées concrètes, comme en témoignent des enseignants qui ont eu l’occasion d’expérimenter le kit pédagogique dans leurs cours. “C’est un bon modèle d’enseignement pour les étudiants car il est concret. En tant que professeur, vous n’enseignez pas seulement ce qu’est le développement durable, vous vous appuyez sur la définition qu’ont vos élèves”, souligne Catherine Capitaine, enseignante au lycée agricole de Laval (Mayenne). Témoignages d’étudiants à l’appui, le système plait à ses deux classes, l’une en BTS, l’autre en Bac technologique.

Présents dans la salle de la Bergerie nationale, les autres participants ne manquent pas de questions sur ce kit pédagogique. Mais tous semblent certains que la méthode peut être exportée dans leurs propres salles de classe. Si la plupart d’entre eux étaient d’ores et déjà convaincu du rôle qu’Erasmus+ peut jouer en faveur de l’agroécologie, ces trois jours passés à Rambouillet n’ont fait que renforcer leur conviction.