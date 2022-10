[Podcast] Erasmus+, le programme pour la mobilité en Europe

En 35 ans, Erasmus+ est devenu l'un des programmes les plus emblématiques de l'Union européenne. Il permet désormais à de très nombreux publics de profiter d'une mobilité partout en Europe.

Depuis sa création en 1987, ce ne sont pas moins de 12 millions d’Européens qui en ont profité. Au moment de sa création il y a 35 ans, l’objectif d’Erasmus est de faciliter les échanges d’étudiants et de professeurs dans les 11 Etats membres participants.

C’est aujourd’hui chose possible dans les 27 pays membres de l’UE, mais pas que ! L’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie ont également rejoint l’aventure. Et même le monde entier dans certains cas, avec Erasmus Mundus.

Surtout, il est loin le temps où Erasmus se résumait au scénario du film l’Auberge espagnole. Car en 2014, Erasmus est devenu Erasmus+. Et ce petit + est loin d’être cosmétique.

Désormais, les bénéficiaires du programme ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études, un stage, une formation ou un volontariat. Des périodes allant de quelques jours pour les mobilités les plus courtes, jusqu’à 12 mois pour les plus longues.

Et surtout, la liste des potentiels bénéficiaires s’est très nettement allongée. Les élèves de collège ou de lycée, les apprentis, les stagiaires, les jeunes diplômés ou encore les demandeurs d’emploi peuvent en profiter. Les enseignants et formateurs peuvent quant à eux prendre part à des projets de collaboration pour développer des outils ou des méthodes transnationales.

C’est donc le maître-mot du programme 2021-2027 : en faire bénéficier toute une génération et inclure tous les publics. Durant cette période de 7 ans, la Commission entend ainsi faire participer 10 millions de personnes supplémentaires. Et pour atteindre cet objectif elle s’en donne les moyens. Sur cette période, le budget est ainsi en augmentation de 80 % !

Pour partir, tout le monde peut bénéficier d’un petit coup de pouce financier. Des bourses sont ainsi mises en place.

Entre 200 et 750 € par mois pour un étudiant, selon la nature de la mobilité et la destination. Et jusqu’à 1300 € par mois pour les apprentis. Des sommes auxquelles peut s’ajouter un complément pour certains publics en difficulté et pour ceux qui utilisent un transport écoresponsable pour se rendre sur place.

Durant ces expériences, les jeunes (et moins jeunes) étoffent leurs compétences linguistiques et leur bagage culturel. Mais pas seulement. Erasmus+ c’est ainsi un véritable tremplin vers l’emploi car il permet de développer de multiples compétences, et notamment des compétences transversales.

Des savoir-faire et des savoir-être qu’on retrouve dans de très nombreux métiers. Aujourd’hui, 86 % des apprentis français estiment que l’expérience a permis d’améliorer leur employabilité.



