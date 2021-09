Erasmus+ en 10 chiffres

Destinations favorites, bénéficiaires, durée du séjour, budget… l’essentiel du célèbre programme de mobilité européen en chiffres.

Erasmus+ est le programme de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport - Crédits : skynesher / iStock

34

Le programme Erasmus a été créé en 1987, il y a 34 ans. Lors de son 30e anniversaire en 2017 ont été organisés les premiers Erasmus Days pour célébrer sa création. Du 14 au 16 octobre 2021, se tiendra la 35e édition de ces journées dédiées au programme. L’année passée, plus de 5 000 événements avaient eu lieu dans 84 pays.

33

Depuis le départ du Royaume Uni de l’Union européenne, ils sont 33 à participer au programme Erasmus+ : les 27 Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie.

Brexit & Erasmus+

Depuis la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne, les jeunes Britanniques ne peuvent plus bénéficier des fonds d’Erasmus+. La participation du pays au programme faisant pourtant partie des sujets abordés par les négociateurs dans le cadre des discussions sur la relation post-Brexit.

A sa création en 1987, le programme comptait 11 pays participants (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni).

10 millions

En 2017, la Commission européenne avançait le chiffre de 9 millions de personnes qui auraient, 30 ans après sa création, bénéficié d’Erasmus. Parmi eux, 4,4 millions d’étudiants, mais également des collégiens, lycéens, apprentis, éducateurs et formateurs, jeunes diplômés, demandeurs d’emplois, volontaires, professionnels du monde associatif et sportif… L’agence Erasmus+ en France estime que 10 millions de citoyens pourraient bénéficier du programme sur la seule période 2021-2027.

600 000

600 000 personnes ont bénéficié, au départ de la France, d’une mobilité financée par Erasmus+ en Europe ou hors d’Europe entre 2014 et 2020. Sur la période, le budget alloué à Erasmus+ en France était de 1,26 milliards d’euros.

Si dans les années 1990 le programme ne ciblait que les étudiants, il concerne désormais des publics très variés. Entre 2014 et 2020, 164 000 mobilités ont été financées pour l’enseignement et la formation professionnels. Sur la seule année 2020, 32 903 des 107 000 bénéficiaires d’Erasmus+ étaient issus de ces filières

1 million

Depuis 1987, c’est le nombre de bébés qui seraient nés d’unions rendues possibles grâce au programme Erasmus, selon la Commission européenne… Un chiffre qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa communication en 2014, mais qui a été contredit par plusieurs médias.

La France, 1er pays d’envoi

La France est l’Etat membre qui envoie le plus d’étudiants en programme Erasmus+ (57 087 en 2019), devant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Cette année-là, Les étudiants français se sont rendus en Espagne, au Royaume-Uni (avant la sortie du pays de l’Union européenne et du programme) ainsi qu’en Allemagne.

83 %

Plus de 4 étudiants sur 5 déclarent se sentir plus Européens après leur voyage réalisé grâce au programme. 85 % des participants du service volontaire européen se déclarent également plus conscients des valeurs européennes.

De 300 à 450 €

Chaque mois, un étudiant français en stage dans le cadre du programme peut prétendre à une bourse. Le montant dépend du niveau de vie du pays d’accueil et de la durée de mobilité.

2 semaines

Pour un apprenti, la durée minimale pour partir en stage à l’étranger avec Erasmus+ est fixée à 2 semaines minimum, et un an maximum. Les collégiens et lycéens peuvent partir de 5 jours à 12 mois, les éducateurs et formateurs de 2 jours à 2 mois, et les étudiants de 2 mois (stage) à 1 an (études).

26 milliards d’euros

Alors que le budget européen est resté globalement constant, l’enveloppe allouée au programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 est largement augmenté : une hausse de 80 % par rapport à la période de programmation précédente. Parmi les nouveaux objectifs du programme, la programmation souhaite :

offrir des possibilités à un éventail plus large d’apprenants ;

promouvoir l’innovation dans la conception des programmes, l’apprentissage et les pratiques d’enseignement ;

favoriser les compétences tant vertes que numériques ;

inclure les nouvelles initiatives déjà mises en œuvre telles que DiscoverEU, les alliances entre universités européennes et les centres d’excellence professionnels.

Erasmus + permet aux étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi de profiter d’une expérience de mobilité dans un pays étranger et de décrocher un job grâce à de nouvelles compétences mises en valeur dans le CV Europass. Comment en profiter ? Quels sont les outils à disposition ? Alexandra Lesur et Barthélémy Gaillard vous expliquent tout, dans notre podcast “Explique-moi l’Europe” :