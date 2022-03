Guerre en Ukraine : comment l'Union européenne accueille en urgence les réfugiés ukrainiens ?

Plus d’un million d’Ukrainiens ont déjà fui les bombardements et les combats provoqués par l’invasion russe depuis le 24 février, selon l’UNHCR. La majorité a traversé la frontière des pays de l’UE limitrophes comme la Pologne, la Roumanie ou encore la Slovaquie. Face à cette situation l’Union a réagi avec l’activation du mécanisme d’accueil temporaire.

Des réfugiés ukrainiens traversent la frontière polonaise à Medyka, le 2 mars 2022 - Crédits : Bartosz Siedlik / Commission européenne

“Nous avons réagi bien plus rapidement qu’en 2015 !” se félicite Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, le jeudi 3 mars. Lors de la conférence de presse qui clôturait le Conseil des ministres européens des Affaires intérieures, elle annonçait, aux côtés de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, l’activation du mécanisme de protection temporaire destiné aux Ukrainiens qui fuient les combats dans leur pays.

Quelle action de l’Europe pour accueillir les réfugiés ukrainiens ?

Ce mécanisme de protection temporaire est défini par la directive 2001/55, adoptée par le Conseil du 20 juillet 2001. Cette directive fixe“des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et […] des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.”

Le Conseil a voté à l’unanimité, jeudi 3 mars, l’utilisation de ce mécanisme sur proposition de la Commission. Il est déclenché pour la première fois, 20 ans après son adoption. Par l’activation de ce mécanisme, les Ukrainiens fuyants leur pays ne sont pas soumis aux règles migratoires fixées par le règlement de Dublin. Ils obtiennent de fait un statut temporaire de réfugiés.

Quels sont les droits des réfugiés ukrainiens ?

Les Ukrainiens et leur famille bénéficient du statut de réfugié pour un an, renouvelable jusqu’à trois ans. Ce statut leur donne accès à un visa, à un travail, à des soins et à la scolarisation.

Pour bénéficier de cette protection temporaire, il faut justifier de la citoyenneté ukrainienne. La question de la preuve d’identité se pose notamment pour les enfants et les personnes démunies de passeport. Mais la commissaire et le ministre de l’Intérieur ont expliqué qu’il y aurait une grande latitude concernant les papiers d’identité nécessaires, afin d’accélérer la mise en sécurité des populations.

En dehors de cette situation exceptionnelle, générée par l’offensive militaire russe en Ukraine, les Ukrainiens détenteurs d’un passeport biométrique n’ont pas besoin de demander un visa pour des séjours inférieurs à 90 jours dans l’un des 27 Etats membres, en raison de l’accord d’association qui relie l’Ukraine à l’Union européenne.

Des dispositions similaires concernent les bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) présents en Ukraine.

La même règle pour tous les Etats membres ?

Le mécanisme de protection temporaire prévoit, à l’article 25, l’entraide des Vingt-Sept pour accueillir les réfugiés. “Les États membres accueillent, dans un esprit de solidarité communautaire, les personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire. Ils indiquent, de façon chiffrée ou en termes généraux, leurs capacités d’accueil.” En revanche, cette possibilité n’est pas encore mobilisée car “aucun pays n’a exprimé de demande en ce sens pour l’heure”, selon les mots d’Ylva Johansson.

Ces règles de protection temporaire appliquées aux Ukrainiens représentent un “socle minimum au niveau européen. Ensuite, chaque pays est libre d’assouplir encore les critères”, a expliqué la commissaire européenne.

Par exemple, la France, a déjà rallongé la durée de validité des titres de séjour de 90 jours. La SNCF a elle annoncé la gratuité des transports pour les réfugiés ukrainiens. La Pologne prévoit que les réfugiés aient un accès complet au système de santé, à l’hébergement, au système scolaire et aux prestations sociales, avec même un projet d’allocations familiales leur assurant 105 euros par mois et par enfant. Au Danemark le gouvernement souhaite voter une loi spéciale pour permettre aux Ukrainiens d’obtenir, dès leur arrivée, le droit de travailler, de scolariser leurs enfants et de percevoir des aides. En Espagne, en Grèce, en Allemagne, au Portugal ou encore en Belgique, les mesures d’accueil et d’intégration sont facilitées.