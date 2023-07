A Rome, Giorgia Meloni convoque une conférence internationale sur la migration

Lors du sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen réunis dimanche 23 juillet à Rome, la Première ministre italienne a appelé à l’organisation d’une conférence de donateurs pour abonder un nouveau fonds sur les migrations.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le 23 juin à Rome - Crédits : Gouvernement italien / CC-BY-NY-SA 3.0 IT

Une vingtaine de dirigeants étaient présents ce dimanche 23 juillet à Rome, à l’invitation de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Les présidents de la Tunisie, Kaïs Saïed, des Émirats arabes unis Mohammed Ben Zayed, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel avaient fait le déplacement.

A l’ordre du jour : la régulation des flux migratoires en Méditerranée, à travers une meilleure coopération entre pays d’immigration et pays d’émigration. Le sommet a esquissé les contours d’un fonds pour financer, dans les pays de départ et de transit, des projets d’investissements et le contrôle aux frontières. Celui-ci doit être abondé par une conférence des donateurs, dont la date sera précisée ultérieurement.

L’annonce intervient une semaine après la signature d’un partenariat économique et migratoire entre l’Union européenne et la Tunisie, d’un montant total de plus d’un milliard d’euros. Celui-ci prévoit notamment une aide de 105 millions d’euros au pays. En contrepartie de cette dernière somme, Tunis doit empêcher les départs de bateaux de migrants, lutter contre les passeurs et assurer le retour des Tunisiens en situation irrégulière dans l’UE, ainsi que celui des migrants d’Afrique subsaharienne depuis la Tunisie vers leur Etats d’origine. L’UE souhaite conclure ce type d’accords avec d’autres pays.

De leur côté, les organisations de la société civile s’insurgent. “La Méditerranée n’est pas seulement un cimetière, c’est une scène de crime”, a dénoncé l’ONG Sea-Watch. Plusieurs associations mettent en garde les Etats européens face à l’augmentation des décès dans la mer Méditerranée. En Tunisie, sous l’impulsion du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, plusieurs organisations ont dénoncé la tenue du sommet des pays méditerranéens.