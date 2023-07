Sauvetage de migrants en mer : les eurodéputés demandent une meilleure coordination au niveau européen

Dans une résolution adoptée ce jeudi 13 juillet, les eurodéputés appellent à un renforcement de la coopération en matière de sauvetage des migrants en mer Méditerranée, avec notamment la mise en place d’une mission européenne.

Depuis 2014, 27 633 personnes ont été portées disparues en Méditerranée selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) - Crédits : Joël Carillet / iStock

Alors que les drames se succèdent en mer Méditerranée, les eurodéputés souhaitent que l’Union européenne et ses Etats membres s’impliquent davantage pour les empêcher. Jeudi 13 juillet, les parlementaires ont adopté une résolution en ce sens.

Dans leur texte, ils appellent l’UE et les Vingt-Sept à une meilleure coordination concernant les opérations de sauvetage en mer. Les députés se prononcent en faveur d’une augmentation des moyens alloués par les Etats membres et Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes, en termes de navires, d’équipements et de personnel aux activités de recherche et de sauvetage. La résolution demande aussi la mise en place d’une mission européenne en la matière, qui serait assurée par les Etats membres et Frontex.

Le Parlement européen s’est par ailleurs penché sur la coopération de l’UE avec des pays tiers sur les questions migratoires. Les eurodéputés rappellent que les personnes secourues doivent être débarquées dans des lieux sûrs. Sollicitant des informations détaillées sur le soutien européen apporté à la Libye, la Turquie, l’Egypte, la Tunisie et le Maroc, ils invitent la Commission européenne et les Vingt-Sept à évaluer les allégations de graves violations des droits fondamentaux pesant sur les gardes-côtes libyens et à cesser la coopération avec leur Etat si elles étaient prouvées.