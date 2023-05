Prix Hippocrène : le Parlement européen en récompense pour les élèves

Jour de récompense au Parlement européen pour les élèves primés par le Prix Hippocrène 2023 de l’éducation à l’Europe. Au cœur de l’institution à Strasbourg, une découverte pour tous, les projets réalisés en classe avec d’autres jeunes Européens ont trouvé un juste prolongement.

Les élèves, leurs professeurs et les membres du jury du Prix Hippocrène, réunis au Parlement européen, autour de Michèle Guyot-Roze, présidente du jury et vice-présidente de la Fondation Hippocrène, avec les eurodéputés Gilles Boyer, Fabienne Keller et Sylvie Guillaume qui ont remis les différentes récompenses - Crédits : INSP / Nicolas Brehm

“Super impressionnant” ! Apolline, Enzo, Hugo, Imran ou Bérénice se souviendront longtemps de leur journée au Parlement européen à Strasbourg. Ce jeudi 11 mai, dernier jour de la session plénière, ils reçoivent le Prix Hippocrène 2023 de l’éducation à l’Europe remporté avec leur classe, qui récompense les projets de partenariat avec un autre établissement européen. Et tous ont le même qualificatif à la bouche. Impressionnés par les lieux, par les votes en plénière des 705 eurodéputés dans un hémicycle “super grand” !

Sans doute se rend-on mieux compte de l’importance du projet européen face à ce vaste hémicycle, un concentré d’Europe. Mais ce qui est certain, c’est que les jeunes élèves ont bien pris conscience de la citoyenneté européenne à l’occasion de cette visite, dans un environnement multiculturel où une langue différente vient caresser vos oreilles à chaque détour d’un couloir. C’est d’ailleurs en insistant sur cette dimension multiculturelle et les travaux effectués par les parlementaires que Gilles Boyer (Renew Europe), parrain de cette promotion, a accueilli la quarantaine d’élèves représentant les 5 classes lauréates, à l’invitation de Michèle Guyot-Roze, présidente du jury et vice-présidente de la Fondation Hippocrène. “Nous construisons, ici, le monde dans lequel vous allez grandir. Nous avons besoin de votre envie, de votre énergie, de votre talent”, explique l’eurodéputé.

Il est vrai que les projets des élèves font largement écho au travail du Parlement européen, par les thèmes choisis. “L’environnement, la désinformation notamment sont au cœur de nos réflexions”, relève Gilles Boyer, ouvrant ainsi la distribution des prix, accompagné des eurodéputées Fabienne Keller (Renew Europe) et Sylvie Guillaume (S&D). Au grand plaisir des jeunes, tout sourires.

“Sans le Prix Hippocrène, nous ne serions jamais venus ici. C’est incroyable et ça récompense aussi notre travail”, expriment ainsi d’une même voix Imran, Enzo, Driss et Singh du Lycée professionnel Pablo-Neruda à Saint-Martin-d’Hères (Isère), dont le projet en collaboration avec des classes turque et polonaise a pour objectif de former des électriciens éco-responsables. Cette idée de prolonger le travail en classe par ce séjour au Parlement européen est aussi bien exprimé par Apolline, élève du Collège Saint-Gabriel de Pacé (Ille-et-Vilaine). “On aborde l’Union européenne dans plusieurs matières, notamment en histoire, mais c’est vraiment bien d’être là, d’avoir pu assister à la session plénière avec les eurodéputés”. Sa classe de latin-grec a bâti le projet Fama Volat, en relation avec des établissements en Espagne et Italie, s’intéressant à l’étude de fausses informations au sujet des femmes dans l’Antiquité pour mieux faire comprendre les fake news d’aujourd’hui.

“On ne s’attendait pas à gagner”

“C’est un sujet très actuel qui ouvre les enfants sur le monde”, éclaire Anne-Yvonne Ollivier, enseignante. “Après les fake news, nous poursuivons le projet sur le thème des femmes qui s’opposent à la guerre. Cela nous permet de parler des enjeux de la guerre, qui sont les mêmes, que l’on évoque l’Antiquité ou le conflit en Ukraine”, poursuit-elle. Sylvie Guillaume, qui leur a remis le Prix, catégorie collège, a bien souligné cette réalité : “nous avons débattu et voté sur ce sujet et celui de l’intelligence artificielle, ce jour, en session”.

Les sourires illuminaient également les visages des élèves du lycée général et technologique François-Arago de Perpignan (Pyrénées-orientales) récompensés pour leur projet de sensibilisation à l’environnement, en coopération avec des classes en Grèce et Pologne. Mais la joie était encore plus palpable pour les élèves du collège Les Colliberts de Saint-Michel-en-l’Herm (Vendée), lauréat du Grand Prix, pour le projet de Jeux Eurolympiques, qui se dérouleront en France en mai 2024 en partenariat avec des établissements scolaires du Danemark, d’Espagne, de Hongrie, d’Italie et Serbie. Ce projet pluridisciplinaire, mêlant EPS, anglais, histoire et géographie, véhicule les valeurs citoyennes et d’inclusion du sport. “C’est la première fois que nous venons au Parlement européen, c’est top ! C’est un symbole”, expliquent Bérénice et Hugo. “On ne s’attendait pas à gagner le Grand Prix. Le projet est en train de se réaliser, il y a en ce moment au collège des élèves hongrois et danois”.

La communauté des Européens

Le Parlement européen, Mythée Clain et Lydie Coupama, auraient bien voulu le faire découvrir à leurs élèves. Enseignantes en primaire à l’école Alcide Baret de Rivière-Saint-Louis à La Réunion, elles n’ont pas pu voyager avec leurs trop jeunes élèves. “C’était un voyage trop difficile à organiser. Mais ce prix nous permettra de réaliser la mobilité dans le cadre de notre projet avec un établissement finlandais. Les enfants pourront toucher concrètement l’Europe : vous savez sur notre île nous sommes loin. Et cette récompense rend aussi palpable l’appartenance au projet européen”.

C’est toute l’ambition de la Fondation Hippocrène qui, chaque année depuis 2010, veut donner “l’envie d’Europe aux jeunes dès l’école” grâce à ce Prix qui distingue les meilleurs projets dans plusieurs catégories : primaire, collège, lycée. “En réalisant des projets avec d’autres jeunes européens, les élèves comprennent qu’ils appartiennent à la communauté des Européens”, explique Michèle Guyot-Roze, présidente du jury et vice-présidente de la Fondation Hippocrène. “Nous croyons fermement que nous pouvons ainsi faire aimer l’Europe aux jeunes. Et cela nous tient aussi à cœur de leur donner l’opportunité de venir au Parlement européen, le centre de la démocratie européenne”.

Les élèves reçoivent leurs diplômes au Parlement européen - Crédits : INSP / Nicolas Brehm