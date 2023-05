Comment les Européens commémorent-ils le 8 mai ?

Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des Alliés sur le régime nazi. Férié en France, comment est-il commémoré dans les autres pays européens ?

Foule célébrant la libération du Danemark le 5 mai 1945, à Copenhague, avant la capitulation allemande - Crédits : Flickr National Museum of Denmark

Que commémore-t-on le 8 mai ?

Le 8 mai 1945 est la date à laquelle les forces alliées obtiennent la reddition de l’Allemagne nazie, marquant la fin des combats en Europe (mais pas la fin de la Seconde Guerre mondiale qui se poursuit en Asie). Le Troisième Reich a terminé de s’effondrer quelques jours plus tôt, le 2 mai 1945, après la victoire soviétique sur les troupes allemandes à Berlin. Les représentants du haut commandement allemand signent un acte de capitulation le 8 mai à 23h01 en présence des représentants de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France.

En France le 8 mai devient un jour férié en 1953, mais il est supprimé en 1959 dans une perspective de réconciliation franco-allemande. Une journée de commémoration est rétablie en 1968, mais elle est abandonnée en 1975 au profit du 9 mai, en souvenir du discours de Robert Schuman sur la construction européenne. Le 8 mai est finalement rétabli comme jour férié en 1981, aux côtés de la Journée de l’Europe le 9 mai.

A noter que le “Victory in Europe Day” est commémoré au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le même jour, mais il n’est pas férié.

Le 8 mai est-il commémoré de la même façon en Europe ?

Une date débattue en Allemagne

En 1985, le président de la République fédérale d’Allemagne Richard von Weizsäcker qualifiait le 8 mai de “jour de libération”, transformant par ces mots une date jusque-là honteuse. Mais du fait de sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale et parce qu’elle a été scindée en deux durant 40 ans, l’Allemagne ne célèbre pas officiellement la capitulation du régime nazi le 8 mai 1945. S’il n’est pas question d’en faire un jour férié, l’idée d’une commémoration est néanmoins débattue depuis de nombreuses années.

Une “Fête de la joie” controversée en Autriche

A Vienne, le jour de la Libération et la mémoire des victimes sont commémorés à travers la “Fête de la joie” (Fest der Freude) organisée par le comité mémoriel Mauthausen. Depuis 2013, l’Orchestre philharmonique de Vienne organise un concert sur la Heldenplatz à cette occasion. La parole est également donnée à des personnalités ayant subi l’occupation nazie, qui viennent apporter leur témoignage. Ces festivités ont pu susciter la controverse, notamment en 2000 lors d’un concert organisé dans l’ancien camp de concentration de Mauthausen.

En Belgique, le 8 mai n’est plus un jour férié depuis 1983

Le 8 mai n’était pas célébré dans les mêmes proportions en Belgique, les Allemands ayant quitté le pays dès la fin de l’année 1944. Dans les mois suivants, la question du retour des prisonniers et du retour du roi a divisé la société belge.

Par ailleurs, dans une logique de réconciliation européenne, le 8 mai n’est plus un jour férié en Belgique depuis 1983. Néanmoins, en 2022, le Parlement de la région de Bruxelles-capitale a adopté une résolution dans laquelle il demande à ce que le 8 mai devienne férié et payé, “et que lors d’un tel jour férié les valeurs démocratiques sur lesquelles sont bâtis le pays et la Région bruxelloise soient mises en valeur”, explique la RTBF. La question y est toujours débattue, les partis politiques de gauche considérant par exemple que cette date permettrait d’alerter sur la montée de l’extrême droite.

En Pologne, le 8 mai est célébré depuis 2015

Héritage de son passé soviétique, la Pologne célébrait auparavant le jour de la victoire le 9 mai. C’est en effet la date officielle en Russie, due au décalage horaire lors de la capitulation allemande qui s’est produite simultanément le 8 mai 1945 à 23h01 (heure locale) et le 9 mai à 1h01 (heure de Moscou). A l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le décret soviétique datant de l’après-guerre est abrogé par le Parlement polonais le 24 avril 2015 et remplacé par une nouvelle loi instaurant la date du 8 mai.