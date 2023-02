Prix Hippocrène 2023 : élèves et enseignants primés pour leur ambition à transmettre une conscience citoyenne européenne

Le jury du Prix Hippocrène 2023 de l’éducation à l’Europe a récompensé cinq établissements scolaires des académies de Grenoble, Montpellier, Nantes, Rennes et La Réunion pour leurs projets innovants qui concrétisent le sentiment d’appartenance à l’Europe.

Plus de 2 000 élèves issus de 22 académies étaient impliqués cette année dans les projets proposés au Prix Hippocrène 2023 de l’éducation à l’Europe. Ces projets, menés avec des établissements scolaires des pays de l’Union européenne ou du voisinage européen, ont permis ou permettront aux jeunes européens de vivre concrètement l’Europe dans des domaines variés (sport, environnement ou encore lutte contre la désinformation) et de développer leur conscience citoyenne européenne.

“Le jury a encore été impressionné par la créativité et la variété des thématiques proposées” commente Michèle Guyot-Roze, présidente du jury du Prix Hippocrène.

Créé en 2010 par la Fondation Hippocrène, le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe a pour vocation de donner l’envie d’Europe aux jeunes dès l’école, du primaire à la terminale. Il récompense ainsi chaque année les meilleurs projets de partenariats européens élaborés par une classe et ses enseignants. “Il s’agit de soutenir la formation à l’Europe, la mobilité, les échanges et les projets communs qui contribuent à développer la conscience citoyenne européenne des jeunes” précise Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène. Depuis sa création, ce prix a impliqué 40 000 élèves, 2 000 d’entre eux ont pu concrétiser leurs échanges européens grâce à une dotation totale de 360 000 euros de la Fondation.

Cette année, le Grand Prix d’un montant de 10 000 € a été décerné au collège Les Colliberts à Saint-Michel-en-L’Herm (Vendée), situé dans l’académie de Nantes, à l’unanimité du jury. Le projet “Let’s Live the Olympic Dream Together” proposé dans le cadre d’un partenariat avec des établissements scolaires situés au Danemark, en Espagne, en Hongrie, en Italie et en Serbie, coche beaucoup de cases au-delà de sa dimension multiculturelle et l’éducation à la citoyenneté européenne. Mêlant les enseignements d’EPS, Anglais et Histoire-Géographie, ce projet a pour ambition de préparer les élèves à des Jeux Eurolympiques, en France en mai 2024. A travers le sport, les élèves travailleront en équipes internationales pour découvrir l’histoire des JO, les valeurs citoyennes du sport, mais aussi réfléchir à rendre le sport plus inclusif et plus écologique. Les Jeux Eurolympiques seront le fruit de leurs réflexions. En parallèle, ce projet permettra aux élèves de découvrir de nouveaux sports, de partager de nouvelles techniques sportives lors des mobilités et de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’Union européenne à travers le contact avec d’autres jeunes Européens.

Le palmarès 2023

Grand Prix d’un montant de 10 000 €. Collège Les Colliberts, Saint-Michel-en-l’Herm (85), pour son projet “Let’s live the Olympic DreamTogether”, académie de Nantes.

Catégorie école primaire (prix de 5 000€). Ecole Alcide Baret, La Rivière Saint-Louis (974), pour son projet “Sur les traces du ‘Petit Chaperon Rouge’ de La Réunion à la Finlande”, académie de La Réunion.

Catégorie collège (prix de 5 000 €). Collège Saint-Gabriel, Pacé (35), pour son projet “FAMA VOLAT, Fake news from classical world to nowadays”, académie de Rennes.

Catégorie lycée professionnel (prix de 5 000 €). Lycée professionnel Pablo Neruda, Saint-Martin-d’Hères (38), pour son projet “Sun Water Wind of Renewable Energy –S2WRE”, académie de Grenoble.

Catégorie lycée général et technologique (prix de 5 000 €). Lycée François Arago, Perpignan (66), pour son projet “Take Action For The Earth : TAFTE”, académie de Montpellier.

Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe est organisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, avec le soutien de la Représentation en France de la Commission européenne, la participation de l’agence Erasmus+ France/Éducation Formation, la Maison de l’Europe de Paris, l’association Citoyennes pour l’Europe, AEDE-France, eTwinning et Toute l’Europe. La cérémonie de remise des prix sera organisée cette année au Parlement européen de Strasbourg, en partenariat avec l’INSP.