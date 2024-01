[Vidéo] David Cormand : contre le “greenwashing”, l’information aux consommateurs doit être “facile, visible et accessible”

Les députés européens ont validé une directive qui interdit les allégations écologiques trompeuses sur les emballages, garantit l’information sur la réparabilité des objets et limite l’obsolescence prématurée. “C’est une vraie victoire pour les consommatrices et pour les consommateurs, mais aussi pour l’environnement”, nous explique David Cormand, co-président de la délégation française des Verts au Parlement européen.

Réunis en session plénière à Strasbourg, mercredi 17 janvier, les députés européens ont approuvé la version finale d’un texte destiné à “donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique”. Proposée par la Commission européenne en mars 2022, cette directive s’attaque aux promesses environnementales mensongères sur les produits, tout en luttant contre l’obsolescence prématurée.

C’est un coup donné à certaines entreprises qui pratiquent le “greenwashing”, “une méthode de dissimulation du véritable coût environnemental” de leurs produits, comme le rappelle David Cormand, co-président de la délégation française des Verts au Parlement européen. L’eurodéputé écologiste retient surtout deux éléments de cette directive. D’abord, les entreprises ne pourront plus clamer que leurs produits sont “neutres en carbone” parce qu’elles feraient de la compensation en parallèle. Cette pratique revient à “corriger” les gaz à effet de serre d’une production en plantant des arbres ou en finançant des énergies renouvelables à côté d’une activité polluante. Ensuite, David Cormand souligne qu’il y aura plus de contrôles sur les labels écologiques qui prétendent qu’un produit serait “écolo” ou “bon pour l’environnement”.

La directive contient également des mesures contre l’obsolescence prématurée et pour clarifier le degré de réparabilité des objets que l’on achète. “L’effort ne sera pas seulement du côté du consommateur”, résume enfin l’eurodéputé, qui signale que les constructeurs et les fabricants devront rendre l’information “facile”, “visible” et “accessible”.