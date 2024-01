Pour une majorité d’Européens, lutte contre le changement climatique et justice sociale sont indissociables

Selon une enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI), plus de deux tiers des Européens considèrent que la transition écologique ne peut réussir que si les inégalités sont également combattues. Une opinion partagée par une majorité d’Américains, de Chinois, d’Indiens et de Japonais.

Plus de la moitié des Européens (60 %) estiment aussi que leurs Etats devraient indemniser les pays à faible revenu touchés par le changement climatique - Crédits : georgeclerk / iStock

Le combat pour la préservation du climat doit nécessairement être lié à une réduction des inégalités. C’est ce que considèrent 68 % des Européens, selon la sixième édition de l’enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur le climat, menée par la société BVA Xsight entre août et septembre 2023 et parue le 28 novembre dernier.

Au total, 30 000 personnes ont été interrogées dans les 27 pays de l’Union européenne mais également au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et aux Emirats arabes unis. Dans tous ces Etats hors UE, à l’exception de la Corée du Sud, la majorité des citoyens estiment également, dans une moindre mesure, que luttes contre le changement climatique et contre les inégalités sont indissociables : 56 % aux Etats-Unis, 62 % au Japon et 59 % en Inde et en Chine, par exemple.

Le lien entre considérations environnementales et sociales se retrouve dans les principales préoccupations des sondés. Le climat et l’environnement sont classés parmi les principaux défis à relever en Inde (56 %) et en Chine (62 %) mais arrivent en deuxième position après l’inflation dans l’UE (68 %), aux Etats-Unis (62 %) ainsi qu’au Japon (68 %). C’est aussi dans ces derniers pays que le scepticisme concernant la capacité des gouvernements à s’attaquer à ces deux problèmes en même temps est le plus fort. Seuls 38 % des Européens (39 % en France), 40 % des Japonais et 57 % des Américains font confiance à leurs exécutifs en la matière, contre 88 % des Indiens et 93 % des Chinois.

Soutien aux pays pauvres et à des réformes fiscales

Les personnes interrogées lors de l’enquête de la BEI sont aussi majoritaires à estimer que leurs pays devraient indemniser ceux à faible revenu impactés par le changement climatique. Ils sont 60 % à partager cette opinion dans l’Union européenne, 63 % aux Etats-Unis, 74 % en Chine et 72 % au Japon. Un positionnement que les gouvernements ont suivi lors de la COP28 à Dubaï, où la création d’un fonds pour réparer les “pertes et dommages” des pays vulnérables a été actée.

Les sondés soutiennent également une évolution de la fiscalité en lien avec le combat contre le changement climatique. En majorité, ils indiquent être prêt à payer davantage d’impôts sur le revenu pour aider les ménages les plus pauvres à faire face au coût de la transition écologique (59 % dans l’UE, 67 % aux Etats-Unis, 58 % au Japon, 89 % en Inde et 90 % en Chine). La hausse consentie est cependant souvent modérée. Dans l’UE par exemple, 46 % des personnes interrogées déclarent accepter de verser 1 à 2 % de plus mais pour un montant supérieur, entre 5 et 10 %, la part des sondés favorables descend à 13 %.

En lien avec la fiscalité aussi, la fin des subventions et des allégements fiscaux pour le secteur de l’aviation et les entreprises fortement consommatrices de combustibles fossiles fait bien plus consensus. Parmi les Européens, 74 % y sont favorables, de même que 78 % des Américains, 71 % des Japonais, 92 % des Indiens et 94 % des Chinois.