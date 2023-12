COP28 : le monde entier s’accorde pour une “transition” hors des énergies fossiles

L’accord final de la COP28 a été adopté par consensus ce mercredi 13 décembre au matin. C’est la première fois qu’une COP mentionne toutes les énergies fossiles, remarque la presse.

Organisée à Dubaï, la 28e COP a réuni 195 pays pour discuter de l’avenir du climat et de la transition écologique – Crédits : UNFCCC / Flickr CC BY-NC-SA 2.0 Deed



Une décision “historique pour accélérer l’action climatique”, selon le président de la COP28 Sultan Al-Jaber [France 24]. La “28e Conférence des Nations unies sur le climat” s’était ouverte “jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis”, et après bien des négociations, le texte final a été adopté “ce mercredi 13 décembre au matin”, résume Libération.

Au cœur du compromis approuvé ce mercredi matin : la “transition” hors des énergies fossiles. C’est “un progrès significatif pour les pays qui veulent s’attaquer à la crise climatique”, estime The Guardian, car “c’est la première fois que toutes les énergies fossiles sont citées dans un texte de COP” [Le Monde]. Et bien que les décisions de ces conférences “ne [soient] pas contraignantes pour les Etats”, “elles influencent leurs politiques climatiques et l’interprétation qu’en font les marchés et les investisseurs”, analysent Les Echos.

Nombreux sont ceux à s’en réjouir. Selon le commissaire européen chargé du Climat Wopke Hoekstra, cité par Libération, la COP28 pourrait marquer “le début de la fin des énergies fossiles”. “Nous faisons un pas très, très significatif” pour limiter le réchauffement climatique, a-t-il ajouté.

“Transitionner hors des énergies fossiles”

Cet accord intervient après “des jours d’hésitation et de tension”, indique Le Monde. La réunion plénière, qui clôture l’événement, a d’ailleurs dû être repoussée plusieurs fois pour pouvoir trouver un compromis, explique le journal du soir. D’après le quotidien, les dernières négociations ont nécessité “une nuit blanche pour chercher des termes acceptables par les délégations du monde entier”.

Au total, ce sont “deux semaines de travail, de débats et de compromis” qui débouchent aujourd’hui sur un texte approuvé par “consensus”, note BFMTV. Le document, “dont chaque mot a été négocié”, appelle à “transitionner hors des énergies fossiles […] d’une manière juste, ordonnée et équitable […] afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques”, retranscrit France 24.

Le terme “transition” est le résultat “d’un compromis épineux entre les parties les plus allantes pour une sortie (phase out) des énergies fossiles à terme […] et les pays producteurs accrochés à leur modèle économique”, résume Le Monde. Les premiers rassemblaient “130 des 195″ diplomaties, dont celle de l’Union européenne, faisant face aux tenants d’une ligne plus souple : “l’Arabie saoudite, le Koweït ou l’Irak […] refusant tout accord s’attaquant aux énergies fossiles qui font leur richesse” [La Croix]. De plus, et comme le souligne Le Monde, il n’y a aucune “précision de date” sur cette transition.

Le texte se réfère aussi aux “préconisations scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)”, poursuit le journal. C’est l’UE qui a “expressément réclamé que les travaux scientifiques soient cités à plusieurs reprises” [Le Monde]. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est réjouie de ce compromis, qui marque selon elle “le début de l’ère post-fossiles”, relate L’Express.

Une COP aux multiples ambitions

Au-delà de ce point central, “le texte contient de multiples appels liés à l’énergie”, comme le triplement des capacités d’énergies renouvelables et le doublement du rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030 [La Croix]. Il fait également référence au“balbutiant captage et stockage du carbone, défendu par les pays producteurs de pétrole pour pouvoir continuer à pomper des hydrocarbures”, remarque France 24.

Le texte accorde aussi au gaz un statut de carburant “de transition” au nom de la “sécurité énergétique”, constate Le Monde. C’est “une phrase codée envoyée aux Russes, mais aussi aux Américains qui produisent de plus en plus de gaz par fracturation hydraulique”, souligne le journal. Selon l’accord, soutenir le gaz permet d’assurer la sécurité “des pays en développement, où près de 800 millions de personnes manquent d’accès à l’électricité”, écrit La Croix. Dès le premier jour de la conférence, a été décidée “la mise en œuvre d’un fonds destiné à compenser les ‘pertes et dommages’ des pays vulnérables face aux désastres climatiques”, rappelle France 24.

La ministre française de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher s’est pour sa part réjouie des avancées concernant la filière nucléaire : “Pour la première fois, le texte mentionne à plusieurs reprises la contribution de l’énergie nucléaire à la lutte contre le changement climatique”, a-t-elle souligné [L’Express]. Cette énergie fait partie “des technologies à émissions nulles ou faibles” promues par la conférence, aux côtés de “l’hydrogène”, liste Le Monde.

