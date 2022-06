Environnement : la Commission européenne veut réduire l’usage des pesticides

L’exécutif européen a proposé une feuille de route mercredi 22 juin, visant à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides chimiques. La Commission entend également restaurer les écosystèmes naturels en Europe.

L’objectif est notamment de voir augmenter les populations de papillons de prairies et des oiseaux des terres agricoles ainsi que le stock de carbone organique dans les sols cultivés - Crédits : Encrier / iStock

La Commission européenne a dévoilé deux propositions de règlements hier. D’abord, elle entend réduire l’utilisation des pesticides chimiques de 50 % d’ici à 2030. “Nous devons réduire l’utilisation de pesticides chimiques pour protéger notre sol, notre air et notre alimentation et, en fin de compte, la santé des citoyens”, a déclaré Stélla Kyriakides, commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire. Tous les pesticides seraient par ailleurs interdits dans des espaces dits “sensibles”, tels que les jardins publics, les terrains de jeux ou encore les zones Natura 2000.

Ensuite, une deuxième proposition de règlement prévoit des obligations en matière de restauration des écosystèmes terrestres et marins. La Commission fixe par exemple un certain nombre d’objectifs en matière de nature en ville : aucune perte d’espaces verts urbains d’ici à 2030 et une augmentation de 5 % d’ici à 2050. Elle prévoit un minimum de 10 % de couvert arboré dans chaque agglomération.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, 81 % des habitats protégés par l’UE sont en mauvais état. Chaque Etat membre devrait se doter d’un plan national d’action en la matière.

Ces propositions s’inscrivent dans la stratégie “De la ferme à la table”, destinée à doter l’Europe d’une agriculture et d’une alimentation plus durables, et dans le Pacte vert européen, la feuille de route environnementale de l’UE.