Mers et océans : que compte faire la France pendant sa présidence du Conseil de l'UE ?

Brest accueille un évènement inédit du 9 au 11 février : un sommet international sur les océans. Plus de 500 personnalités de 65 pays, dont une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, se rencontreront pour évoquer de nombreux dossiers, de la décarbonation du transport maritime à la lutte contre la pollution plastique.

L’économie liée aux océans employait directement 4,5 millions de personnes dans l’UE en 2018, dont des pêcheurs - Crédits : Nuture / iStock

Les océans sont tout à la fois “des espaces contestés et des biens communs en danger”, selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. C’est pourquoi le monde de la mer se retrouve à Brest à l’occasion du “One Ocean Summit”.

Après deux jours de débats et de conférences, le président français Emmanuel Macron réunira vendredi 11 février “un nombre restreint mais déterminé de chefs d’Etat et de gouvernement, de responsables d’institutions multilatérales, de chefs d’entreprises, de décideurs de la société civile”.

L’organisation de ce sommet se présente comme un évènement phare de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). L’occasion de faire avancer un certain nombre de dossiers considérés comme prioritaires par Paris.

Préserver la biodiversité maritime

Parmi ces sujets prioritaires, la préservation de la biodiversité marine fait l’objet d’une attention particulière. Dans sa stratégie en la matière, la Commission européenne avait fixé l’objectif de protéger 30 % des plus de 11 millions de km2 de mers de l’UE en 2030, en partie avec l’extension des zones Natura 2000, des sites naturels et semi-naturels qui se distinguent par leur biodiversité exceptionnelle. Pour concrétiser ces ambitions, elle prévoit d’ici mars un projet de législation visant à restaurer les écosystèmes dégradés. La France compte débuter les discussions à ce sujet avant la fin de sa présidence.

La lutte contre les déchets plastique est également un enjeu majeur pour la santé des espaces maritimes. Selon le programme de la PFUE, Paris compte aller “vers un accord mondial pour engager les négociations sur un traité international contraignant sur les déchets marins et la pollution plastique”. La Commission européenne doit pour sa part mettre sur la table, avant la fin de l’année, des mesures visant à limiter les microplastiques dans les produits et à réduire leur rejet dans l’environnement.

Toujours selon le programme français, l’objectif est aussi de préparer “la proposition de création d’une zone de réduction des émissions polluantes des navires sur l’ensemble de la Méditerranée (zone SECA)”. Initiative française, cette zone obligerait les navires qui la traversent à s’équiper de moteurs émettant moins d’oxyde de soufre. Sa mise en œuvre nécessite toutefois l’aval des Etats membres de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui doivent se prononcer en juin 2022.

Décarboner le transport maritime

Au-delà du soufre, c’est l’ensemble des émissions polluantes liées aux océans que l’Union européenne entend réduire. La circulation entre les ports européens représente par exemple environ 4 % des émissions de CO2 de l’UE. Afin de réduire cette pollution en particulier, la Commission européenne a proposé en juillet dernier un règlement afin de promouvoir l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime (“FuelEU Maritime”). Et l’enjeu est colossal : selon l’exécutif européen, ces énergies devront représenter 86 % des carburants dans le transport maritime international pour que le continent atteigne la neutralité climatique en 2050, alors qu’aujourd’hui la presque totalité des combustibles du secteur sont d’origine fossile. La proposition entend accélérer l’électrification des navires et encourager les grands ports à poser des bornes de recharge à quai.

Officiellement, les ministres européens des Transports ont commencé à examiner la proposition en décembre 2021. S’ils approuvent globalement ses objectifs, ils ont néanmoins demandé des précisions sur ses modalités d’application (procédures de vérification, pénalités…). Les négociations se poursuivent donc sous présidence française.

Dans le même temps, l’exécutif européen a proposé que le transport maritime puisse faire l’objet d’une tarification carbone, en intégrant le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Le marché carbone oblige les entreprises à acheter des droits à polluer pour les inciter à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet élargissement au transport maritime permettrait de réduire l’écart en matière de coûts entre les investissements dans les énergies bas carbone, plus onéreuses, et l’utilisation de combustibles fossiles.

Négociations internationales

Autre sujet d’importance, la gouvernance des océans sera également au menu des discussions de vendredi 11 février à Brest. Or il s’agit d’un véritable serpent de mer. Depuis près de 20 ans, les Etats négocient aux Nations unies un nouvel accord sur la biodiversité par-delà les juridictions nationales (BBNJ pour “Biodiversity beyond national juridiction”). Les zones en dehors des espaces maritimes contrôlées par les Etats comprennent en effet de riches puits de carbone, permettant de recapturer le CO2 dégagé dans l’atmosphère, et des réservoirs biologiques majeurs, qui font l’objet de nombreuses convoitises. La définition de cette protection des mers pourrait avancer dans les prochains mois, alors que les négociations avaient pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19.

La France souhaite également que l’accord du Cap soit définitivement ratifié. Adopté sous l’égide de l’Organisation maritime internationale en 2012, ce traité international définit des normes pour la sécurité des navires des marins pêcheurs. Dans les faits, six pays manquent à l’appel pour que celui-ci puisse entrer en vigueur. Un nombre insuffisant de ratifications qui empêche l’accord de s’appliquer, alors même qu’il doit concrétiser les promesses d’une convention signée en 1977. “Chacun sait que les pêches illégales sont souvent le fait de navires qui ne sont pas aux normes : lutter pour la sécurité des pêcheurs, c’est lutter pour l’amélioration des conditions de travail et pour la protection de la ressource !”, a martelé la ministre de la Mer Annick Girardin en présentant les enjeux du One Ocean Summit.

Le sommet de Brest constitue ainsi une étape dans la gestion mondiale des océans, mais est loin d’être la seule. Cette réunion est aussi l’occasion de préparer la COP15 “Biodiversité”, qui se tiendra en Chine cette année, ainsi que le prochain sommet des Nations unies pour les océans, à Lisbonne en juin.