Les Vingt-Sept et les eurodéputés trouvent un accord sur la réforme des règles budgétaires de l’Union européenne

Après deux ans de discussions, les représentants du Conseil de l’UE et du Parlement européen sont parvenus à un accord, samedi 10 février, sur une réforme du Pacte de stabilité. L’entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires est prévue pour janvier 2025.

Le Pacte de stabilité, créé à la fin des années 1990, limite pour chaque pays le déficit des administrations publiques à 3 % du PIB et la dette à 60 % - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

“Enfin !”, s’exclamait L’Opinion ce week-end. “Après plus de deux ans de discussions et des négociations en dernière ligne droite qui ont duré seize heures, le Parlement européen et les Etats membres de l’Union européenne se sont accordés dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 février sur une réforme des règles budgétaires de l’UE”, explique le quotidien.

“La fumée blanche est sortie samedi, peu après 2 heures du matin”, ajoutent Les Echos. Cette réforme, obtenue “dans la douleur”, est censée “garantir le redressement des finances publiques tout en préservant les investissements”, détaille La Tribune. Le Monde indique que le texte “entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, mais [que] la Commission en tiendra compte dès cette année pour évaluer les finances des Vingt-Sept”.

Moderniser le Pacte de stabilité

“Concrètement, la réforme entend moderniser le Pacte de stabilité, créé à la fin des années 1990, qui limite, pour chaque pays, le déficit des administrations publiques à 3 % du PIB et la dette à 60 %. Jugé trop drastique, ce cadre n’a jamais vraiment été respecté et était jugé obsolète”, précise France info.

“Il y avait urgence”, écrit Le Monde, “alors que les règles budgétaires actuelles […] s’appliquent de nouveau depuis le 1er janvier, après avoir été suspendues, en mars 2020, dans la foulée de la crise liée au Covid-19″. Le journal du soir fait savoir que “cette année, une douzaine d’Etats membres, dont la France, devraient d’ailleurs se retrouver en procédure pour déficit excessif”.

Si la réforme ne supprime pas les seuils de 3 % et de 60 %, “elle rend plus flexible l’ajustement demandé aux pays en cas de déficits excessifs”, explique L’Opinion. “Concrètement, [elle] prévoit que les Etats présentent leur propre trajectoire d’ajustement afin d’assurer la soutenabilité de leur dette, leur laissant plus de temps s’ils engagent des réformes et des investissements” [Le Temps].

Durcissement du texte

Juste avant Noël, les ministres des Finances de l’UE “avaient accouché dans la douleur d’une position commune”, rappelle Le Temps. “Les pays endettés du sud de l’Europe, à l’instar de la France, insistaient sur des flexibilités supplémentaires, tandis que les pays dits ‘frugaux’ du nord de l’Europe, derrière l’Allemagne, réclamaient plus de rigueur”, poursuit le quotidien suisse.

Finalement, les seconds semblent “avoir obtenu gain de cause sur le durcissement du cadre budgétaire afin d’imposer un effort minimal chiffré quant à la réduction de la dette et des déficits”, écrit L’Opinion. “De quoi prêter le flanc aux critiques de la gauche radicale, des Verts et de certains élus sociaux-démocrates, qui fustigent un retour à l’austérité et ont rejeté le texte”, relève le journal.

A l’instar de l’eurodéputée française Aurore Lalucq (S&D), dénonçant une “erreur politique qui servira aux populistes pour taper sur l’Europe”. “On a besoin d’investissements dans l’industrie, dans la défense, dans la transition écologique… C’est ça l’urgence aujourd’hui, ce n’est pas de remettre au goût du jour des règles absurdes économiquement”, regrette-t-elle [France info].

“Le Parlement était aussi sous la pression du calendrier législatif”, observent Les Echos. “Compte tenu des délais de procédure (vérifications juridiques, traductions), il fallait absolument conclure cette semaine pour que le texte puisse être voté en session plénière à Strasbourg en avril, avant la pause parlementaire qui précédera les élections européennes de juin”, ajoute le quotidien économique.

