[Vidéo] Jérémy Decerle : “La PAC est un accompagnement financier indispensable pour les agriculteurs”

Quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’agriculture ? Le volet agricole du Pacte vert pour l’Europe est-il trop radical ? Eleveur de bovins et député européen depuis 2019, Jérémy Decerle (Renew Europe) revient sur les principales revendications des agriculteurs sur la politique agricole commune.

Depuis le début de l’année, les mouvements de contestation des agriculteurs se multiplient à travers l’Europe. En cause ? Les revenus trop bas des agriculteurs, la remise en question de la politique agricole commune (PAC), ou encore les conséquences du Pacte vert européen sur le secteur.

Eleveur de vaches charolaises en Saône-et-Loire, Jérémy Decerle est député européen depuis 2019. “La PAC peut représenter sur certaines exploitations agricoles plus de 100 % du revenu des agriculteurs, c’est vraiment un accompagnement financier indispensable pour certains, très utile pour d’autres”, rappelle l’ancien président des Jeunes Agriculteurs.

Membre de la commission de l’agriculture et du développement rural au Parlement européen, il travaille au quotidien sur les préoccupations des agriculteurs. Sur le volet agricole du Pacte vert, “on n’a jamais évoqué de manière franche, évidente les moyens techniques financiers que l’on mettait à disposition des agriculteurs pour aller chercher ces ambitions environnementales”, regrette-t-il.

Au sujet des traités de libre-échange, Jérémy Decerle estime que “ce sont des signaux mauvais envoyés aux agriculteurs et aux consommateurs”. “D’un côté on [leur] dit ‘vous devez continuer de progresser, faire mieux, mettre moins de pesticides’, mais par contre on ne s’interdit pas de commercer avec des pays du monde qui n’ont pas du tout les mêmes règles de production agricole et qui ne respectent pas la réglementation et les normes qui sont les nôtres. Il nous faudrait plus de cohérence au niveau européen”.

Les conséquences de la guerre en Ukraine inquiètent également les agriculteurs, à juste titre selon le député européen. “Vladimir Poutine se sert de la de la guerre en Ukraine pour tendre la situation du marché alimentaire”, explique-t-il.