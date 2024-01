Combien gagnent les agriculteurs dans l’Union européenne ?

Les revenus des agriculteurs varient largement d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre. Les exploitants d’Europe du nord et de l’ouest sont en moyenne largement mieux rémunérés que ceux d’Europe centrale et de l’est.

Le revenu annuel moyen des agriculteurs dans l’UE a augmenté de près de 10 000 euros depuis 2013 - Crédits : Eric Vidal / Parlement européen

Selon le Farm Accountancy Data Network (FADN, voir plus bas), ce sont les exploitants agricoles danois qui perçoivent le revenu annuel le plus élevé en moyenne en 2021, avec plus de 102 000 euros par an par agriculteur. Ils devancent leurs homologues néerlandais (plus de 70 000 euros par an) et allemands (52 000 euros par an environ). Les Etats du nord et de l’ouest de l’Europe trustent le haut du classement. Luxembourg, Suède et Belgique suivent.

Les exploitants agricoles français touchent un revenu annuel moyen à hauteur de 43 500 euros, selon les données du FADN. Un chiffre largement au-dessus de la moyenne européenne, qui est de 28 786 euros par an. Au bas du classement, on retrouve essentiellement des nations d’Europe centrale et de l’est. Chypre (12 000 euros par an par agriculteur), la Croatie (10 000 euros) et la Slovénie (7 700 euros) ferment ce classement.

Le revenu annuel moyen des agriculteurs dans l’ensemble de l’UE a largement augmenté ces dernières années, toujours selon les données recensées par le FADN. Il s’établissait à 18 413 euros en 2013, contre 28 876 euros aujourd’hui.

L’ensemble de ces chiffres reste tout de même à considérer avec précaution, compte tenu de la grande variabilité du coût de la vie selon le pays, de la difficulté à établir avec précision le revenu global des agriculteurs à travers l’UE et d’autres facteurs inhérents à chaque Etat membre.

Des revenus difficiles à calculer Les revenus des exploitants agricoles sont difficiles à déterminer pour différentes raisons. La manière de les définir diffère selon les sources, les revenus varient sensiblement d’un secteur agricole à l’autre. Par ailleurs, la double activité des exploitants agricoles, courantes au sein des petites exploitations, n’est généralement pas prise en compte dans le calcul des revenus des agriculteurs. Au niveau européen, le Farm Accountancy Data Network (FADN), réseau d’information comptable agricole en français, est chargé de surveiller les revenus et l’activité des exploitations agricoles au sein de l’Union européenne. Il s’agit également d’une source d’informations importante pour comprendre l’impact des mesures prises dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Pour déterminer le revenu des exploitants agricoles au sein de l’UE, le FADN se base sur un critère : la valeur ajoutée nette de l’exploitation par unité de travail annuel (VANE par UTA). La valeur ajoutée nette de l’exploitation (farm net value added en anglais, FNVA) correspond au revenu brut d’exploitation, moins les coûts d’amortissement. L’unité de travail annuel (UTA) est l’unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d’une personne travaillant à temps plein pendant une année.